Von: Dominik Stallein

Wolfratshausen muss sparen - die Rechnungsprüfer der Stadt äußerten jüngst einige Bedenken. © MiS/Imago

Die Rechnungsprüfer der Stadt haben einige Bedenken zu Wolfratshausens Finanzen. Eine Abteilung des Rathauses und ein Verein werden besonders kritisiert.

Wolfratshausen – Der Rechnungsprüfungsausschuss des Stadtrats erfüllt jedes Jahr eine Pflichtaufgabe: Die Jahresrechnungen der Stadt werden von dem Gremium unter die Lupe genommen. Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Ausschuss einige Anmerkungen. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats erläuterte der Vorsitzende Helmuth Holzheu (Bürgervereinigung) mehrere Punkte, die bei der Prüfung aufgefallen waren.

Stadt muss sparen - „Mehr Kostenbewusstsein“ bei Marketing und Sportanlagen gefordert

Angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt mahnte Holzheu Einsparungen an. Explizit nannte Holzheu zwei Akteure, die künftig genauer auf ihre Ausgaben achten sollten: das Rathausreferat 07, zuständig für das Stadtmarketing, sowie die Betreibergesellschaft für die Sportstätten in Farchet. Der Ausschuss habe deshalb einen „Hinweis bezüglich mehr Kostenbewusstsein im Referat 07“ in seinen Prüfbericht aufgenommen. Das verlangen die Prüfer „insbesondere bei der externen Beauftragung von Prozessen, Honoraren und Beraterverträgen“. Mögliche Kosteneinsparungen seien beim Stadtmarketing auch dadurch möglich, die Social-Media-Accounts der Stadt künftig von Verwaltungsmitarbeitern pflegen zu lassen. Bisher sind diese Aufgaben an einen externen Dienstleister vergeben.

Finanzen von Wolfratshausen: Einige Punkte sollen auf den Prüfstand

Der Rechnungsprüfungsausschuss habe außerdem angemerkt, die Ausgaben anderer Kommunen im Bereich Marketing und Neue Medien als Vergleich heranzuziehen, um Kosten in diesen Bereichen einzusparen. Für die Plattform „nebenan.de“ möchte der Ausschuss künftig Nutzerdaten und Kosten der Stadt einsehen. Die Kommune hatte 2018 eine Kooperation mit dem Nachbarschafts-Netzwerk geschlossen.

Helmuth Holzheu Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses des Stadtrats © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auch die Betreibergesellschaft, die sich um die Sportanlagen im Ortsteil Farchet kümmert, müsse nacharbeiten. So hätten bei der Prüfung Rechnungsbelege, Beschäftigungsverhältnisse und Versammlungs-Protokolle gefehlt, die der Ausschuss einsehen möchte. Die Prüfung ist laut Holzheu aus diesen Gründen „nicht zufriedenstellend“ abgelaufen. „Für uns war es nicht ausreichend.“ Mit der Betreibergesellschaft soll ein neuer Nutzungsvertrag aufgesetzt werden. Darin wünscht sich der Ausschuss eine „Gewährleistung einer laufenden Überprüfung der Mittelverwendung“.

Sportplätze in Wolfratshausen sorgen für Diskussionen - „habe mir verwundert die Augen gerieben“

„Ich habe mir verwundert die Augen gerieben, als ich davon gelesen habe, dass Fragen nur oberflächlich oder gar nicht beantwortet wurden“, sagte dazu in der Sitzung SPD/FDP-Fraktionschef Fritz Meixner. Er monierte eine Diskrepanz zwischen den Anforderungen, die für die Betreibergesellschaften beziehungsweise andere Vereine gelten, die sich um städtische Zuschüsse bewerben. Wie Holzheu betonte, solle die Prüfung der Rechnungen der Betreibergesellschaft wiederholt werden, wenn die fehlenden Dokumente vorliegen.

