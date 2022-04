Stadt will Grundstück an AWO verkaufen: Neues Seniorenzentrum bis 2026

Von: Carl-Christian Eick

Auf diesem Grundstück nördlich des Gewerbeparks An der Loisach könnte ein neues Seniorenzentrum der AWO entstehen. Die Stadt Wolfratshausen ist bereit, das Areal zu verkaufen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die AWO plant ein neues Seniorenzentrum in Wolfratshausen. Spätestens 2026 soll es fertig sein. Die Stadt will dafür ein Grundstück verkaufen.

Wolfratshausen – Im Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am Paradiesweg werden derzeit knapp 70 an Demenz erkrankte Frauen und Männer stationär betreut. Zudem verfügt die renommierte Einrichtung über fünf Tagespflegeplätze sowie einen Kurzzeitpflegeplatz. Doch die Tage des Zentrums am Paradiesweg, das der AWO-Bezirksverband Oberbayern betreibt, sind wie berichtet gezählt. Einen neuen Standort hat die AWO bereits ins Auge gefasst – und die Stadt signalisiert größtes Interesse, das in Frage kommende Grundstück der AWO für einen Neubau zur Verfügung zu stellen. Doch laut Vize-Bürgermeister Günther Eibl, der im Moment Rathauschef Klaus Heilinglechner vertritt, hat sich ein Hindernis aufgetan.

2002 saniert, aber nicht mehr zeitgemäß

Das 1981 errichtete AWO-Seniorenzentrum ist zwar im Jahr 2002 komplett saniert worden, entspricht allerdings nicht mehr den seit gut zehn Jahren gültigen Ausführungsbestimmungen des Bayerischen Wohn- und Pflegequalitätsgesetzes. Das schreibt unter anderem Barrierefreiheit und Raummindestgrößen sowie einen hohen Anteil an Einzelzimmern vor.

Neuer Standort ist bereits gefunden

Aufwendige Umbaumaßnahmen beziehungsweise eine Erweiterung auf dem Areal am Paradiesweg kommen laut Linda Quadflieg, Pressesprecherin des AWO-Bezirksverbands Oberbayern, aus wirtschaftlichen Gründen aber nicht in Frage kommen. Der Träger der Einrichtung beantragte deshalb beim Landratsamt einen befristeten Bestandsschutz. Die Kreisbehörde stimmte zu, die AWO kündigte bis 2026 einen Neubau an. Für dieses Vorhaben ist schon ein Standort ausgemacht: Eine aktuell landwirtschaftliche Fläche nördlich des Gewerbeparks An der Loisach und der Auffahrt zur A95. Die Kommune hatte das Grundstück vor etwa vier Jahren gekauft. Der Stadtrat beschloss im Mai 2021, den Weg für eine Bebauung frei zu machen.

Zu diesem Zweck beauftragten die Bürgervertreter den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München mit der Änderung des Flächennutzungsplans für die Flurnummer 1298/7, zudem wird ein Bebauungsplan aufgestellt. „Als Art der baulichen Nutzung ist ein Sondergebiet Demenz-Zentrum mit ambulanten und stationären Pflegeplätzen, Nebeneinrichtungen und Personalwohnungen vorgesehen.“ So steht’s im Beschluss.

Vize-Bürgermeister Günther Eibl. © Udo Klünsch

Inzwischen ist das Verfahren laut Vize-Bürgermeister Eibl relativ weit fortgeschritten, doch es gibt einen Haken: Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim will mit Blick auf das Grundstück, das mittelbar an die Loisach grenzt, ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen. Die Anforderungen in Sachen Hochwasserschutz „haben sich verändert“. Nicht zuletzt die Katastrophe im Ahrtal im Juli vergangenen Jahres spiele bei der Begutachtung von potenziell von Hochwasser bedrohten Flächen eine Rolle, erläutert Eibl gegenüber unserer Zeitung. „Es laufen Gespräche mit dem Wasserwirtschaftsamt“, er sei recht zuversichtlich, dass eine einvernehmliche Lösung gefunden werde.

Der Erhalt des AWO-Seniorenzentrums in der Flößerstadt sei „unbedingt notwendig“, sagt Eibl. Die Einrichtung „stärkt den Medizin-Standort Wolfratshausen“, so der Vize-Bürgermeister, „und ergänzt das Portfolio der Kreisklinik Wolfratshausen“. Nicht nur aus diesen Gründen – die AWO beschäftigt am Paradiesweg nach eigenen Angaben rund 70 Mitarbeiter – würde die Stadt dem potenziellen Bauherrn das Grundstück „verkaufen“, so Eibl. Hätte die Kommune im Gegenzug Interesse am AWO-Areal am Paradiesweg? Eibl will einer möglichen Debatte des Stadtrats nicht vorgreifen. Grundsätzlich habe die Stadt immer die Möglichkeit, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Ob sie das tut, so der Vize-Rathauschef, werde am Tag X auch davon abhängen, wie gut der Stadtsäckel gefüllt ist.

Auch Erbpacht ist möglich

Die AWO hat den Termin 2026 fest im Blick: „Zum Fertigstellungstermin eines neuen Seniorenzentrums stehen wir im engen Austausch mit Stadt und Landkreis“, so Pressesprecherin Quadflieg. Noch sei aber offen, ob die AWO das besagte Grundstück nördlich des Autobahnzubringers kaufe – oder mit der Stadt eine Alternative wie Erbpacht erörtern möchte. Es stehe auch noch nicht fest, was mit dem Grundstück am Paradiesweg geschehe. „Grobe Planungen“ mit Blick auf den Neubau gibt es dagegen schon, „für konkrete Detailplanungen sind jedoch noch weitere Abstimmungen mit der Stadt notwendig“.

Ziel sei es, so Quadflieg, in der Flößerstadt in einem neuen Seniorenzentrum der AWO spätestens in vier Jahren „mehr Plätze für Bewohnerinnen und Bewohner“ sowie weitere Tagespflegeplätze in Wolfratshausen anbieten zu können.

