Stadt Wolfratshausen plant Alkoholverbot an der alten Floßlände

Die Ruhestörungen und Schlägereien nehmen an der alten Floßlände langsam überhand. Jetzt will die Stadt gegensteuern - mit einem Alkoholverbot.

Wolfratshausen– Die alte Floßlände ist ein äußerst idyllisches Plätzchen. Die Loisach, die Silhouette der Altstadt und der alles überragende Wolfratshauser Bergwald schmücken Postkarten und sind bei Einheimischen wie Touristen in jeder Jahreszeit ein beliebtes Fotomotiv. Seit einigen Wochen allerdings ist das Areal ein bevorzugter Treffpunkt für eine schwierige Klientel. Die Folgen: Alkoholexzesse, Ruhestörungen, Pöbeleien, Schlägereien. Nach Rücksprache mit der Polizei will die Stadt diesem unschönen Treiben einen Riegel vorschieben.

„Was da passiert, ist nicht schön. Und ich will nicht, dass das im nächsten Jahr noch einmal so passiert“, sagte SPD-Fraktionschef Fritz Meixner in der jüngsten Stadtratssitzung. Er wisse, dass sich einige Bürger in den Abendstunden nicht mehr an die alte Floßlände wagen würden. Auch er selbst habe „persönliche Anfeindungen“ erlebt, weil er gewissen Zeitgenossen erklärt habe, dass man nicht ans benachbarte Jugendhaus La Vida uriniert. „Ich bin ja ein Sozialfuzzy“, stellte Meixner, Geschäftsführer des Kinder- und Jugendfördervereins Wolfratshausen, selbstironisch fest. Er wisse, dass das „Problem“ mutmaßlich nicht behoben, sondern „nur verschoben“ werde könne. Doch es sei an der Zeit „einzuschreiten“.

Bereits im Juli fand auf Anregung von Grünen-Stadträtin Annette Heinloth ein Runder Tisch statt, an dem unter anderem der Vize-Chef der Wolfratshauser Polizei, Steffen Frühauf, Caritas-Mitarbeiterin Ines Lobenstein sowie ein Vertreter des Wolfratshauser Ordnungsamtes saßen. Ein Ergebnis: Hauptkommissar Frühauf schlug vor, die bestehende Grünanlagensatzung der Kommune auf den Bereich der alten Floßlände auszuweiten. In der Satzung ist definiert: Der Aufenthalt „in den Grünanlagen und auf den Kinderspielplätzen in einem Rausch oder ähnlichem Zustand, unabhängig davon, ob der Zustand vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel herbeigeführt wurde, ist untersagt“.

Bis dato gilt dieses Verbot nicht fürs östliche Flussufer im Bereich des Maibaums, weil: Dieses Areal gehört dem Freistaat Bayern, die Stadt hat die Fläche gepachtet. Nach Rücksprache mit dem Bayerischen Städte- und Gemeindetag will Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) den Vorschlag der Polizei nun aber in die Tat umsetzen. Laut Städte- und Gemeindetag sei der Pächter des Grundstücks, die Kommune, dazu befugt. Schon im November sollen die Stadträte über die Änderung der Grünanlagensatzung abstimmen, kündigt der Rathauschef an. Verboten werden soll der Genuss alkoholischer Getränke an der alten Floßlände grundsätzlich – „für Veranstaltungen am Flussufer gilt eine Ausnahmeregel“, betont Heilinglechner.

Die Polizei hat seit März den Takt der Streifengänge an der alten Floßlände erhöht. Hauptkommissar Frühauf legt Wert auf die Feststellung, dass es nicht Asylbewerber seien, die negativ auffallen. Es seien „uns bekannte“, zum Großteil bereits ältere Alkoholabhängige aus Wolfratshausen, Schäftlarn und Icking sowie Jugendliche. „Es sind immer dieselben“, stellt Frühauf fest. Den Ordnungshütern („auch wir sind dort schon massiv beleidigt worden“) seien derzeit mehr oder weniger die Hände gebunden. Da die städtische Grünanlagensatzung inklusive Alkoholverbot noch nicht für die alte Floßlände gilt, könne die Polizei nur Platzverweise aussprechen. „Nach einiger Zeit kommen die Personen natürlich zurück.“ Die besagte Satzung würde es möglich machen, im Falle des Falles Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten zu erstatten. Damit verbunden ist ein Bußgeld, „und das tut dann schon mal weh“, weiß der Hauptkommissar. Frühauf will die Sachlage jedoch nicht dramatisieren: „Niemand muss Angst haben, dass er an der alten Floßlände überfallen wird.“