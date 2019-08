Stadtmanager will wissen: Was hebt Wolfratshausen von anderen Städten ab?

Klimaschutz, Einkaufserlebnis, Flößerei: Wolfratshausens Stadtmanager will wissen, was die Kommune von anderen unterscheidet.

Wolfratshausen –„Jeder, der in der Öffentlichkeit auftritt, muss sich überlegen, wie er nach außen hin wahrgenommen werden will, also wie er optimal darstellen kann, was er zu bieten hat“: Das sagt Wolfratshausens Stadtmanager Dr. Stefan Werner und ergänzt: Ein möglichst klares Profil mit hohem Wiedererkennungswert brauche auch eine Kommune. Aus diesem Grund hat Werner den Prozess zur Erarbeitung eines Dachmarkenprofils für die Loisachstadt angestoßen.

Tempi passati, die Zeiten, in denen der sogenannte Claim „Wolfratshausen – die Flößerstadt“ infrage gestellt wurde, sind vorbei. „Daran wird nicht gerüttelt“, sagt Werner, wenngleich er einräumt: „Was in der Diskussion entsteht, ist offen.“ Als Internationale Flößerstadt (den Ehrentitel trägt Wolfratshausen offiziell seit Mai 2011) habe die Kommune zwar schon eine „funktionierende Kernmarke, die uns von anderen Städten abhebt“. Diese Kernmarke soll jetzt durch weitere Themen, die die Flößerstadt besonders machen, „unter einem Markendach ergänzt und gestärkt werden“, erklärt der Stadtmanager.

Ziel des Prozesses sei die Priorisierung von Themen, die für das zukünftige Stadtmarketing von Bedeutung sind. Als Einstieg waren die Bürger wie berichtet aufgerufen, sich online zu beteiligen. Zudem versendete Werner in den vergangenen Wochen an rund 50 ausgewählte Adressaten Fragebögen.

Ergebnis ist nicht repräsentativ

Das nicht repräsentative Ergebnis: Die Online-Plattform besuchten 287 unterschiedliche Nutzer, sie hinterließen 30 Meldungen und sechs Kommentare. Die einen wünschen sich, dass sich Wolfratshausen „als eine Stadt mit einem lebendigen Kristallisationspunkt“ darstellt. Andere wollen, dass die Flößerei noch stärker in den Fokus rückt, wieder andere möchten betont wissen, dass Wolfratshausen „eine Stadt ist, in der man sehr gut einkaufen kann“. Der eine oder andere Bürger legt Wert darauf, dass Wolfratshausen künftig mit Nachhaltigkeit – Stichwort Klimaschutz – punktet.

Die Kommune, so Werner, „soll ein möglichst scharfes Profil bekommen, das ist Sinn der Übung“. Zu diesem Zweck werden die Rückmeldungen der Bürger nun vom Institut für Stadt- und Regionalmanagement (isr) ausgewertet und in anonymisierter Form für den weiteren Diskussionsprozess verwendet. Voraussichtlich Ende September findet laut Stadtmanager ein nicht öffentlicher Workshop statt. Teilnehmen sollen zirka 50 Vertreter von Politik, Verwaltung, Gewerbe und den Wolfratshauser Vereinen. Die Ergebnisse des Workshops stehen im Oktober im Mittelpunkt einer Sitzung der Lenkungsgruppe. Diesem Gremium gehören neben Bürgermeister Klaus Heilinglechner unter anderem Stadträte aus allen vier Fraktionen, Kulturreferent Alfred Fraas, Wirtschaftsreferent Helmut Forster sowie jeweils ein Vertreter des Vereins Lebendige Altstadt, des Werbekreises und der Unternehmervereinigung an.

Die Zwischenergebnisse sollen dem Stadtrat in seiner Dezember-Sitzung vorgestellt werden. Stadtmanager Werfer ist der felsenfesten Überzeugung: Der Dachmarkenprozess „wird viel bringen“. cce