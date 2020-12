Stadträte enttäuschen Spielplatz-Piraten in Wolfratshausen

Die Stadt Wolfratshausen nahm viel Geld für die Neugestaltung des Spielplatzes im Ortsteil Farchet in die Hand. Doch eine zusätzliche Wasserstation lehnte der Bauausschuss mehrheitlich ab.

Wolfratshausen – Wenn die kleinen Piraten im Stadtteil Farchet mit ihrem Holzschiff in See stechen wollen, brauchen sie weiterhin viel Fantasie: Eine Wasserstation bekommt der Spielplatz nicht. Das entschied der Bauausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung gegen die Stimmen der Grünen-Vertreter Dr. Hans Schmidt und Rudi Seibt. „Wir müssen nicht jeden Wunsch erfüllen“, sagte Fritz Schnaller (SPD).

Der neu gestaltete Spielplatz in der Nähe der Mehrzweckhalle geht auf eine Mütter-Initiative, allen voran Carolin Mayer und Daniela Ruben, zurück. Die Stadt bezuschusste das Projekt wie berichtet kräftig, doch ein letzter Wunsch von Mayer und Ruben löste eine kontroverse Diskussion aus: Eine Wasserstation sollte den Piratenspielplatz krönen. Aber nach vielen Vorgesprächen meldete die Verwaltung Bedenken an. Denn zum einen empfahl das Landratsamt laut Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW), die Station mit Trinkwasser zu speisen – ein Ratschlag, der mit Blick auf die Haftungsfrage beherzigt werden sollte. Zum anderen wäre der Anschluss des Spielgeräts ans Trinkwassernetz (im Heizungskeller der Mehrzweckhalle) sehr kostspielig.

Vize-Bürgermeister verurteilt Trinkwasserverschwendung

Von gut 23 000 Euro Gesamtkosten würden 25 Prozent aufs Spielgerät entfallen, „75 Prozent wären Nebenkosten“, hatte Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) ausgerechnet. Das stehe in keinem Verhältnis, so Eibl, „irgendwo gibt’s Grenzen, es gibt den Punkt, an dem die Verpflichtung der Stadt endet“. Er gab auch zu bedenken, dass es der Stadt, die den Klimanotstand ausgerufen hat, schlecht zu Gesicht stehen würde, wertvolles Trinkwasser zu verschwenden.

Auch Gerlinde Berchtold (SPD) wollte nicht so tief in den Stadtsäckel greifen. Ja, eine Piratenfahne fürs Holzschiff würde in ihren Augen noch fehlen, aber fürs wogende Meer müssten die Kinder bitte ihr Kopfkino bemühen.

„Es ist jetzt ein toller Spielplatz“, beurteilte der Sprecher der BVW-Fraktion den Status quo. „Andere Stadtteile würden sich freuen, wenn sie so etwas hätten“, sagte Josef Praller. Einem weiteren Wasserspielgerät versagten er und sein Fraktionskollege Peter Ley ihre Zustimmung. Denn sollte es – beispielsweise durch Verkeimung – zu Problemen kommen, „haftet die Stadt“.

Grüne: Warum geht so etwas in Wolfratshausen nicht?

Kinder, die mit Wasser spielen, machen sich nass, wusste Schnaller zu berichten. Die mögliche Folge: eine Erkältung. Noch schwerer als die potenzielle Gesundheitsgefährdung kleiner Piraten wog für ihn der finanzielle Aufwand, der nötig wäre. Einige seiner Ratskollegen hätten „keinerlei finanzielle Selbstbeherrschung mehr“, meinte der Sozialdemokrat mit Blick auf die, die den Mütterwunsch mit einem Antrag unterstützt hatten.

Dies war die Grünen-Fraktion, die über zwei Vertreter im Bauausschuss verfügt, darunter Dr. Hans Schmidt. Der wies unter anderem auf „selbstreinigende Pumpen“ und die Tatsache hin, dass allein in München knapp 40 Wasserspielgeräte in Betrieb seien. „Warum geht so etwas in Wolfratshausen nicht?“, rätselte der promovierte Ingenieur im Ruhestand. Schnaller dagegen wies auf die vielfältigen Optionen hin, in der (Achtung!) Loisachstadt Wasser zu erleben. Sein Fazit: „Wir müssen nicht jeden Wunsch erfüllen.“ (cce)

