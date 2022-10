Stadtrat Wolfratshausen: Ersatz-Veranstaltung für „Eiszeit“ wirds nicht geben

Von: Carl-Christian Eick

Ist endgültig abgesagt: Eine „Eiszeit“ an der alten Floßlände in Wolfratshausen wird es im Winter 2022/23 nicht geben. Diese Entscheidung fällte der Stadtrat mit 12:6 Stimmen. © Stadt Wolfratshausen

Die beliebte Eislauffläche an der alten Floßlände wird heuer nicht aufgebaut. Zwei Stadträte wollten einen Ersatz schaffen - scheiterten mit ihrer Idee jedoch.

Wolfratshausen – Sie wollten Großes, mussten aber klein beigeben: Die Ersatzveranstaltung für die vom Stadtrat gestrichene „Eiszeit“, die der Kulturreferent des Gremiums, Sepp Schwarzenbach (CSU), und Jugendreferentin Jennifer Layton (Grüne) beantragt hatten, wird es nicht geben. Zwei wesentliche Bestandteile seines Antrags zog das Duo in der jüngsten Sitzung des Stadtrats in der Loisachhalle aus freien Stücken zurück. Die verbleibenden Anliegen erschienen dem Gros des Gremiums als zu unausgegoren. Nur über einen Teil des mehrgliedrigen Antrags wurde abgestimmt.

Der Stromverbrauch von mehr als 22 500 Kilowattstunden sei angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen nicht zu verantworten. Daher sagten die Bürgervertreter wie berichtet die Wolfratshauser „Eiszeit“ – das Schlittschuhvergnügen auf einer künstlichen Eisfläche an der alten Floßlände – ab. Layton und Schwarzenbach beantragten daraufhin eine Alternative: eine im Idealfall überdachte Fläche, die mit Rollschuhen genutzt werden könnte – sowie einen von der Kommune finanzierten Shuttle-Bus, der Kufenflitzer aus der Loisachstadt ins Geretsrieder Eisstadion und wieder zurückbringt. Diese zwei Kernpunkte ihres Antrags zogen die zwei Referenten allerdings noch vor der geplanten Einzelabstimmung zurück. Das Zeitfenster zur Realisierung dieser Ideen sei „zu knapp“, räumte Layton ein.

Der weitergehende Vorschlag des Duos, in der Adventszeit an der alten Floßlände „Feuertonnen“, Imbiss-Stände und „Sitzgelegenheiten“ aufzubauen, hielt Rathauschef Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen/BVW) für nicht zielführend. Da die Stadt heuer an der alten Floßlände auf jegliche Weihnachtsbeleuchtung verzichtet, rechnet der Bürgermeister nicht damit, dass sich jemand findet, um dort Abend für Abend von Ende November bis Anfang Januar Speisen und Getränke anzubieten. Sein Alternativvorschlag: Nach dem Christkindlmarkt (25. bis 27. November) bleiben ein, zwei Holzbuden auf dem Marienplatz in der Altstadt stehen. Man werde bei den Wolfratshauser Vereinen nachfragen, ob sie Interesse haben, eine solche Bude zu betreiben, so der Rathauschef.

Auch von der Idee der beiden Referenten, 500 Gratis-Tickets fürs Geretsrieder Eisstadion an Wolfratshauser Kinder zu verschenken, nahm der Stadtrat mit 6:15 Stimmen Abstand. Gerlinde Berchtold (SPD) stellte sich schützend vor die Verwaltung, sie warnte vor einem „Wahnsinnsaufwand“. Zudem stellte Berchtold fest, dass sich die Stadt „unglaubwürdig“ machen würde. Die „Eiszeit“ sei gestrichen worden, um Energie und Geld zu sparen. Nun Steuergeld für kostenlose Eintrittskarten fürs Geretsrieder Eisstadion „zu verprassen“, lehnte sie ab. „Warum dieser Antrag?“, rätselte Berchtold. Auch die Referenten des Stadtrats müssten angesichts der angespannten finanziellen Lage der Kommune „das Geld im Blick haben“.

Nicht abgestimmt wurde über den Wunsch der zwei Referenten, der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg sowie der Schule in Waldram jeweils 2500 Euro zur Verfügung zu stellen. Geld, mit dem es Klassen ermöglicht werden soll, einen Ausflug ins Eisstadion in der Nachbarstadt zu unternehmen. Heilinglechner gab zu bedenken, dass den Schulen für Aktivitäten dieser Art bereits ein Budget zur Verfügung stehe. Er sagte aber zu, mit den beiden Schulleitern Frank Schwesig und Josef Märkl persönlich sprechen zu wollen, um zu klären, ob weiterer Zuschussbedarf fürs Schlittschuhfahren besteht.

In weiten Teilen sei der Beschlussantrag „nicht umsetzbar“, bilanzierte Dr. Ulrike Krischke (BVW). Die Fraktionschefin der CSU, Claudia Drexl-Weile, wunderte sich, dass die Antragsteller nicht im Vorfeld mit den örtlichen Vereinen gesprochen hätten, um zu klären, ob sie an der alten Floßlände respektive auf dem Marienplatz einen Imbiss-Stand betreiben wollen. Renate Tilke (CSU) störte sich daran, dass „ausgerechnet die Jugendreferentin Glühwein-Buden aufstellen lassen will“ – und so dem Alkoholkonsum Vorschub leiste. Ein schwacher Trost blieb Sepp Schwarzenbach und Jennifer Layton. Fraktionsübergreifend bekam das Duo Lob dafür, dass es sich Gedanken über einen „Eiszeit“-Ersatz gemacht hatte.