Stadtstrand an der Loisach: Jugendliche greifen selbst zum Pinsel

Von: Peter Herrmann

Körbe für den Stadtstrand: Die Jugendlichen hatten sichtlich Spaß am Bemalen der Strandkörbe. Angeleitet wurden sie von Schreinermeister Josef Praller und Jennifer Layton. © hans Lippert

Der Stadtstrand an der Loisach in Wolfratshausen wird am Mittwoch eröffnet. Kürzlich brachten sich Jugendliche ein: Sie bauten Strandkörbe

Wolfratshausen – Pünktlich zum kalendarischen Sommeranfang wird am kommenden Mittwoch um 17.30 Uhr der Stadtstrand am Johannisplatz neben dem Japanischen Garten eröffnet. Zur Feier des Tages spielt der junge Münsinger Liedermacher Jan Wannemacher. Die wichtigste Voraussetzung für eine gelungene Eröffnung schufen Schüler und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 23 Jahren am vergangenen Wochenende. In der Werkstatt von Schreinermeister und Stadtrat Josef Praller schraubten sie unter fachmännischer Anleitung drei Strandkörbe zusammen und strichen sie an.

Die Idee hatte Jugendreferentin Jennifer Layton (Grüne), sie setzte den Stadtstrand-Antrag auch im Kulturausschuss durch. „In der Schule der Phantasie haben wir schon im vergangenen Herbst neun Paletten für das Projekt gesammelt und gelagert“, verriet Layton beim Werkstattbesuch unserer Zeitung. Nachdem die Wolfratshauser Stadträte im Mai das Projekt endgültig bewilligt hatten, möbelte Josef Praller mit seinen beiden Lehrlingen Daniel Fuchs und Jakob Lenzen in den vergangenen drei Wochen die Holzstücke auf.

„Wir mussten diese Vorarbeiten leisten, um den jugendlichen Helfern das Streichen zu erleichtern“, erklärte Praller. Dass dabei ausgerechnet die Farben Weiß und Blau zum Einsatz kamen, liegt übrigens nicht an Prallers Leidenschaft für den Fußballdrittligisten TSV 1860 München. „Es sind ja auch die Farben des Freistaats Bayern und des Himmels“, sagte Josef Praller mit einem Augenzwinkern.

Bevor sich die Jugendlichen ans Werk machten und mit der Grundierung begannen, klebte er Flächen ab. Jennifer Layton versorgte einige der jungen Helfer mit Malkitteln und stellte einen Kasten Limonade bereit. „Die Belohnungseis gibt’s erst nach getaner Arbeit“, versprach sie.

Dass es kurz nach Beginn der Arbeiten im Freien am Freitagnachmittag zu einem kurzen Regenschauer kam, bremste den Eifer der Helfer kaum. In Windeseile schafften sie die Teile in die geräumige Werkstatt. „Ich finde die Strandidee cool und wollte unbedingt mithelfen“, zeigte sich Lea-Sophie begeistert. Die 13-jährige Wolfratshauserin folgte mit ihrer gleichaltrigen Eurasburger Freundin Lee-Anne dem Appell von Layton, bei der Fertigstellung der Körbe mitzuhelfen. Mit handwerklichem Geschick beteiligte sich der 22-jährige Leon aus Benediktbeuern. „Ich bin oft in der Wolfratshauser Schule der Phantasie und habe mich spontan entschlossen, meine Hilfe anzubieten“, erklärte er.

Neben den Strandkörben werden auf dem Areal am Johannisplatz auch Hochbeete aufgestellt. „Die Mitarbeiter des Bauhofs haben schon Gräben gezogen“, sagte Layton am Freitag. Damit sollte die Abgrenzung zum Japanischen Garten, den Mitglieder des Iruma-Partnerschaftsvereins pflegen, gewährleistet sein. Die Sauberhaltung des Stadtstrands, an dem die Körbe an diesem Montag oder am morgigen Dienstag im Boden verankert werden sollen, ist ihr besonders wichtig. Natürlich hoffen Layton und Praller nun auch auf eine rege Nutzung der bequemen Sitzgelegenheiten. „Ich würde mich freuen, wenn schon zur Einweihungsfeier möglichst viele Leute kommen“, zeigte sich die Jugendreferentin hoffnungsfroh.