Starkbierfest in Wolfratshausen: Spielshow mit vielen Spitzen

Das Erfolgsrezept des Wolfratshauser Starkbierfests ist seit Jahren denkbar einfach: flotte Musik, Starkbier und ein Derblecken mit Witzen auf Kosten der Stadtpolitik. Letzteres sorgte am Freitagabend für viele Lacher in der voll besetzten Loisachhalle.

Wolfratshausen –Natürlich: Zwei Wochen vor den Kommunalwahlen musste sich das Theaterstück der Loisachtaler Bauernbühne um die fünf Kandidaten für den Bürgermeister-Chefsessel drehen. In einem einer Spielshow ähnlichen Wettbewerb sollten sich die Kandidaten messen, um herauszufinden, wer denn nun der am besten geeignete Bewerber ist.

+ Das Publikum amüsiert sich königlich. Schon bei der Fahrt zur Spielshow mit dem Moderator (Ludwig Gollwitzer) und seinen in goldenen Jacken und schwarzen Hütchen auffälligen Assistentinnen (Melissa Demmel und Daniela Ermer) zeigte sich ein Wolfratshauser Problem: Die Autos der männlichen Kandidaten und der E-Roller von Grünen-Kandidatin Annette Heinloth (Melanie Tobian) steckten im Stau – und das obwohl „ein unbekannter Bauherr extra ein schönes Parkdeck zur Verfügung gestellt“ hatte. Das stieß bei SPD-Bewerber Manfred Menke (Michael Hanak) auf wenig Wohlgefallen. Beim Bobby-Car-Rennen gegen Amtsinhaber Klaus Heilinglechner von der Bürgervereinigung (Christian Foitzik) sprach sich Menke dagegen aus, „weil mir das die Ingrid (Schnaller, Anm. d. Red.) gesagt hat“. Er, Menke, sei bereit, Amtsinhaber Heilinglechner herauszufordern: „Ich bin stark für WOR, haben die Schnallers gesagt.“

+ Geretsrieder Bürger nehmen auf dem Mitfahrerbankerl Platz. © sh Nach diesem kurzen Wortgefecht bretterten beide mit ihren Bobby-Cars in Richtung Ziel – oder wie Heilinglechner es skandierte: „worwärts“. Danach nahmen die beiden Kontrahenten auf einem Mitfahrer-Bankerl Platz. Menke umriss dort seine Zukunftspläne: „Ich und die Schnallers, ich meine, ich und die SPD werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Wolfratshauser wieder regelmäßig Verkehr hat. Ich meine: Dass der Verkehr regelmäßig fließt.“ Heilinglechner äußerte sich skeptisch: „Da müsst ihr euch mehr einfallen lassen als eine bezuschusste Transport-Rikscha und ein paar Fahrradspuren.“

Im zweiten Wettkampf standen sich Annette Heinloth und Richard Kugler (Max Prestel) gegenüber. Sie mussten auf einem Surfbrett stehend in wenigen Sekunden Fragen beantworten. Für Kugler „ein Klacks, als Beach Boy von Wolfratshausen“ – dachte er zumindest. Denn bei den Fragen kam er ins Stottern. „Flexibilität und Spontanität waren nie deine Starken. Du hättest eigentlich bei der CSU bleiben können“, spottete Heinloth. Kugler, er sitzt derzeit parteifrei für die CSU im Stadtrat, bewirbt sich nun mit der neu gegründeten Wolfratshauser Liste – mit „ausrangierten Kollegen, die ihren ehemaligen Parteien einen Denkzettel verpassen wollen“, wie der Moderator vermutete. Kugler wehrte sich: „Wir wollten den Wolfratshausern nicht mehr die Wahlversprechen unserer schwindligen Politgegner zumuten.“

+ WORwärts und verWORren: Günther Eibl (Tom Janoschi, li.) und Klaus Heilinglechner (Christian Foitzik) diskutieren über die geplante Mauer am alten Krankenhaus. © sh Für gemischte Reaktionen im Publikum sorgte das dritte Spiel der Gameshow: CSU-Kandidat Günther Eibl (Tom Janoschi) und Klaus Heilinglechner sollten die Fotos von Lokalpolitikern an den richtigen Farben an einer Mauer anbringen. So weit, so lustig. Als die Protagonisten beim parteipolitischen Umhängen der Bilder von Helmut Forster, Richard Kugler, Helmuth Holzheu, Gabriele Mayer und Dr. Manfred Fleischer diese zerrissen, lachten erneut viele Besucher – andere schüttelten verärgert den Kopf.

Die Stimmung wurde wieder gut beim folgenden kurzweiligen Gastspiel von vier Geretsriedern auf der Bühne. Sie nahmen zur Auflockerung an einem kurzen Quiz teil, bevor die fünf Kandidaten in goldener Kutte erneut auftraten. Die Wolfratshauser, das erklärte eine Stimme aus dem Off, haben nun die Qual der Wahl zwischen „dem kuscheligen Manfred, der im SPD-Marionettentheater den freundlichen Frontmann spielt“, dem „revolutionären Richard, der mit anderen Abtrünnigen Wellen bricht“, der „netten Annette, die als Frau Manns genug ist, auch als Grüne Bäume fällen zu lassen“, dem „traditionsverliebtem Günther, der für Wolfratshausen Mauern einreißt“, oder „Klausi, der dadurch, dass er sein Herz auf der Zunge trägt, gern mal eine hohe Welle schlägt“.

