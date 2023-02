Wer braucht die größte Frust-Mass? Bauernbühnen-Chef über das Starkbierfest

Von: Dominik Stallein

Teilen

Auf dem Starkbierfest porträtieren die Laienschauspieler die Lokalprominenz. Links der Vorsitzende Christian Foitzik. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf dem Starkbierfest schenkt die Bauernbühne der Prominenz ein: Bier und Witze gleichermaßen. Wer es dieses Jahr abkriegt, verrät der LBB-Chef im Interview.

Wolfratshausen – Es ist ein Termin, der den meisten Menschen Spaß bringt – außer vielleicht ein paar Lokalpolitikern. Auf dem Starkbierfest am 10. März möchte die Loisachtaler Bauernbühne der hiesigen Prominenz ordentlich einschenken, Gerstensaft und Witzeleien gleichermaßen. Beim traditionellen Singspiel derblecken die Laienschauspieler den Stadtrat und das Drumherum. Im Interview mit unserer Zeitung verrät LBB-Chef Christian Foitzik, was die Besucher erwartet.

Starkbierfest Wolfratshausen: Wer braucht die größte Frust-Mass? Bauernbühnen-Chef im Interview

Herr Foitzik, zwei Jahre gab’s kein Derblecken. Wie wollen Sie bei dem ganzen Stoff, der sich angesammelt hat, alle Politiker ausreichend derblecken?

Foitzik: Ja, recht haben’s, schwer war’s schon, den Stoff unterzubringen. Es ist einfach zu viel passiert. Eigentlich bräuchten wir den ganzen Abend dafür. Aber ich kann unsere Zuschauer beruhigen, unser Derblecken dauert so wie immer, also rund eine Stunde. Wie heißt’s so schön: „In der Kürze liegt die Würze.“

Auf welche Themen dürfen sich die Besucher freuen?

Foitzik: Also verraten werde ich ganz und gar nix. Aber ein eifriger Leser des Isar-Loisachboten hat doch selbst alle brisanten Themen, die Wolfratshausen und rundumadum passiert sind, auf dem Schirm. Doch eins will ich ausplaudern: Klar wird die Verschiebung des Marienbrunnens ein Thema sein.

Welche Persönlichkeiten schaffen es auf die Bühne – und wahrscheinlich noch wichtiger: Welche nicht?

Foitzik: Das sind halt wie immer die „üblichen Verdächtigen“, besonders im Stadtrat, die da den Mund nicht auftun oder auch sonst nicht viel in der Stadt tun.

Welcher Lokalpolitiker wird besonders viel Starkbier brauchen, um das Derblecken zu verdauen?

Foitzik: Ob jetzt unser Bürgermeister da viel Starkbier braucht? Das weiß er selber. Auf jeden Fall die von der lokalen Politprominenz, die lautstark ihre Meinung kundtun, da können schon welche dabei sein, die viel schlucken müssen.

Wie oft besuchen die Schauspieler der Bauernbühne die Stadtratssitzungen, um die Politiker perfekt zu persiflieren?

Foitzik: Gelegentlich sind wir dabei, auch bei der Bürgerversammlung und anderen öffentlichen Veranstaltungen. Und wir haben unsere Spione, die sind überall!

Welcher Protagonist ist besonders schwer darzustellen?

Foitzik: Ja mei, wir üben einfach so lange, bis es annähernd passt.

Wie viel Mass Starkbier verträgt die LBB während des Abends?

Foitzik: Während des Derbleckens müssen wir Schauspieler uns zurückhalten. Aber wenn’s vorbei ist, dann fließt der Gerstensaft. Aber wer zählt dann noch die Mass’n?

Starkbierfest in Wolfratshausen

Das Starkbierfest findet am Freitag, 10. März in der Loisachhalle statt. Tickets kosten 14 Euro, Beginn ist um 19 Uhr.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)