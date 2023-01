Bayerisches Start-up stellt „Siri für Arbeiten im Büro“ vor - Mehr als 1000 Anfragen im Monat

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Über ein „volles Haus“ freute sich der Vorsitzende der Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen bei der jüngsten Mitgliederversammlung. © Hermsdorf-Hiss

Auf der Hauptversammlung der UWW präsentierte ein Start-up-Gründer seinen digitalen Bürohelfer. Er will Wolfratshausen zur „Modellstadt“ machen.

Wolfratshausen – Zum 49. Mal seit der Gründung des Vereins 1974 trafen sich die Mitglieder der Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen (UWW) am Montagabend zur Hauptversammlung. Die Rechnung ist leicht: 2024 feiert die UWW ihren 50. Geburtstag. Vorsitzender Christian von Stülpnagel machte den Mitgliedern bereits eine Floßfahrt schmackhaft und empfahl, an diesem Tag „guten Bierdurst“ mitzubringen. Allerdings machte von Stülpnagel kein Hehl aus der Tatsache, dass er ans Ende seiner Amtszeit denkt. Der Wolfratshauser lenkt die Geschicke der UWW seit dem Jahr 2012.

Hauptversammlung der UWW: Spende zur Unterstützung der Surfwelle zurücküberwiesen

Zur Hauptversammlung waren nicht nur sein Amtsvorgänger Dr. Walter Steinbach, Wolfratshausens Vize-Bürgermeister Günther Eibl und Stadtmanager Dr. Stefan Werner erschienen. „Volles Haus, das freut mich“, stellte von Stülpnagel fest. Rund die Hälfte der 129 Mitglieder hatte sich in die Anwesenheitsliste eingetragen.

Kurz und knapp fiel der Rückblick des UWW-Chefs aus, sechs Veranstaltungen fanden 2022 statt. Darunter ein Vortrag von Andreas Scharli, Energiemanager der Bürgerstiftung Energiewende Oberland, und ein Tagesausflug nach Regensburg inklusive Besuch des Hauses der Bayerischen Geschichte. Finanziell ist die UWW sorgenfrei, so Kassier Christian Spindler. „Wir können gut planen und haben etwas auf der hohen Kante.“

Anders als erwartet bekam die Unternehmervereinigung sogar eine Spende zurücküberwiesen: 3000 Euro hatte die UWW zur Finanzierung der künstlichen Surfwelle im Wolfratshauser Stadtteil Weidach zur Verfügung gestellt – das Projekt hat sich nach mehreren Kostenexplosionen wie berichtet zerschlagen. „Die Zahlen haben einfach nicht gestimmt“, sagte von Stülpnagel rückblickend.

Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen: Prominente Referenten angefragt

Fürs laufende Jahr hat die Führungsriege (von Stülpnagel, Spindler, Jens Eckart und Josef Wehbe) ihre Fühler bereits ausgestreckt. Angefragt sind prominente Referenten, zum Beispiel die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Natürlich kommt das Netzwerken nicht zu kurz, auf der Agenda stehen der Besuch des Wolfratshauser Flussfestivals und ein Golfturnier auf der Anlage des Golfclubs München-Riedhof in Egling.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.)

In der Hauptversammlung stellten sich eine Handvoll neuer Mitglieder vor, einer davon ist Pavol Sikula. Er bekam Gelegenheit, das von ihm in der Loisachstadt gegründete Start-up-Unternehmen „AskBrian“ zu präsentieren. Sikula arbeitete 15 Jahre als Unternehmensberater (unter anderem bei Roland Berger und Stern Stewart) und war in einer späten Oktobernacht im Jahr 2017 genervt. Er brütete über einem Beratungsprojekt und musste ein paar Powerpoint-Folien integrieren. Dazu benötigte er eine Übersetzung vom Deutschen ins Englische. Für Sikula kein Hexenwerk, doch er wollte seine Zeit nicht länger mit „hässlichen Aufgaben“ vergeuden.

Start-up aus Wolfratshausen stellt „Siri für das Arbeiten im Büro“ vor

In ihm reifte die Idee: Übersetzungen und andere Büroarbeiten müsste ein digitaler Assistent übernehmen. Nur wenige Monate später erblickte „Brian“ das Licht der Welt. „Siri für das Arbeiten im Büro“, brachte Sikula das Leistungsangebot auf einen simplen Nenner. Das digitale Helferlein kann aktuell rund 30 Aufgaben erfüllen und spricht 100 Sprachen nahezu perfekt. „Sie schicken Brian einfach eine Mail – spätestens drei Minuten später kommt die von ihnen gewünschte Übersetzung.“

600 000 Benutzer zählt das Start-up mittlerweile, das digitale Tool „AskBrian“ bekommt laut dem Unternehmensgründer mehr als 1000 Anfragen pro Monat. Ganz wichtig: Die Datenverarbeitung sei absolut sicher, das Unternehmen sei in diesem Punkt zertifiziert. „Übrigens: Brian schläft nie“, sagte Sikula und schmunzelte, er stehe rund um die Uhr zur Verfügung. Für Übersetzungen, für Wettbewerbsanalysen, Finanzanalysen und die künstliche Intelligenz sei er sogar ein kompetenter Partner beim Brainstorming.

Sikula möchte Wolfratshausen als „Modellstadt“ für sein Produkt entwickeln. Der erste Schritt ist sein Angebot an die UWW-Mitglieder: Wer sich bis 3. Februar bei ihm per E-Mail an hi@askbrian.ai meldet, bekommt einen freien Zugang zum digitalen Büroassistenten „Brian“. (cce)

Infos im Internet: www.askbrian.ai

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Wolfratshausen finden Sie auf Merkur.de/Wolfratshausen.