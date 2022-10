Statement für die Kreisklinik: Fraktionschef im Landtag kündigt Gespräche an

Von: Dominik Stallein

Teilen

Ist gegen die Privatisierung von Kliniken: Florian Streibl (li.), Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im bayerischen Landtag. © Hans Lippert

Eigentlich sollte es um andere Themen gehen. Bei Florian Streibls Besuch der BVW und Freien Wähler Geretsried kündigte er jedoch Gespräche zur Kreisklinik an.

Wolfratshausen/Geretsried – Eigentlich waren die Themen abgesteckt: Zwei große Blöcke wollte Florian Streibl beim gemeinsamen Stammtisch der Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW) mit den Freien Wählern (FW) Geretsried am Donnerstag beleuchten. Der Abend nahm einen anderen Verlauf: Die Zukunft der Kreisklinik beherrschte die Debatte gegen Ende des Treffens im Wirtshaus Flößerei. Der Fraktionsvorsitzende der FW im Landtag gab ein klares Bekenntnis zum Erhalt der Kreisklinik ab – und kündigte an, den Kontakt zum Landrat, seinem Parteifreund, zu suchen.

Statement für die Kreisklinik: Fraktionschef im Landtag kündigt Gespräche an

Neben den beiden großen Blöcken – Finanzen („Mehr Geld als jetzt wird der Staat den Kommunen nicht geben können.“) und Energie („Wir wollen einen Energiepreisdeckel – nicht nur für Gas.“) – durften die rund 20 Besucher anonym Fragen stellen. Eine davon sorgte für eine lange Diskussion. Es ging um die Zukunft der Kreisklinik Wolfratshausen.

Rosemarie Ertl, Sekretärin in der Klinik, klagte über fehlende Transparenz. „Wir wissen nicht, ob wir in einem Jahr noch einen Job haben“, sagte sie. In der Klinik würde „hervorragende Arbeit“ geleistet. Ob im Hintergrund daran gearbeitet werde, die Klinik abzuspecken oder gar zu schließen, sei ihr schlicht nicht bekannt. Ertl zeigte sich „zutiefst enttäuscht – und forderte die Lokalpolitiker zum Protest auf: „Mir fehlt das Kämpfen für dieses Krankenhaus.“

Kleine Kliniken dürfen nicht verschwenden - Freie-Wähler-Fraktionschef spricht Klartext

Florian Streibl betonte: Die kleinen Kliniken dürften nicht verschwinden. „Wir wollen nicht, dass Krankenhäuser schließen.“ Im Koalitionsvertrag mit der CSU sei das Schwarz auf Weiß festgehalten. Auch eine Privatisierung von Einrichtungen unter kommunaler Trägerschaft sei „immer schlecht“, weil Wirtschaftsunternehmen auf Gewinne hinarbeiten würden, während die öffentliche Hand genau das nicht müsse. „Auch wenn die Kliniken rote Zahlen schreiben, sollten wir trotzdem eine Grundversorgung gewährleisten.“

Allerdings – das betonte Jens Becker-Platen aus Geretsried – sei es schwer vorstellbar, dass eine Rundumversorgung in Wolfratshausen erhalten werden könne. „Für eine Lebertransplantation oder eine Knieoperation kann man auch eine andere Klinik besuchen, aber wir brauchen eine Grundversorgung vor Ort.“ Robert Lug aus Geretsried saß jahrelang im Rechnungsprüfungsausschuss des Landkreises. Er prognostizierte: „Die Kreisklinik wird nie auch nur ansatzweise in die Nähe der Rentabilität kommen.“ Sie deshalb infrage zu stellen, sei für ihn jedoch ein Unding: „Eine Schule verdient auch kein Geld. Deshalb ist es okay, wenn ein Krankenhaus ein Minus macht. Es geht um die Daseinsvorsorge.“

Gesundheitspolitik: „Viel falsches Denken“ - Krankenhäuser „müssen keinen Gewinn abwerfen“

FW-Fraktionschef Streibl sah es ähnlich. In der Gesundheitspolitik stecke „viel falsches Denken“, vor allem in Berlin, wie er nachschob. Die Linie seiner Partei hingegen sei klar: „Gesundheit muss keinen Gewinn abwerfen.“ Streibl gab den Anwesenden ein Versprechen: „Da muss ich mit dem Sepp mal reden“ – er meinte Landrat Josef Niedermaier. Josef Praller, Stadtrat in Wolfratshausen, freute sich über die Zusage. „Wir müssen offensiv damit umgehen. Es wäre toll, wenn sich dafür einige prominente Fürsprecher finden.“

Der Landrat sei aber nicht alleine an der Entscheidung beteiligt, wie Geretsrieds Vize-Bürgermeisterin Sonja Frank einwarf, „sondern alle Kreisräte“. Der BVW-Vorsitzende Thomas Eichberger sah trotzdem Nachholbedarf in der Kreisbehörde: „Die fehlende Informationspolitik ist von Anfang an ein Problem gewesen.“

Kreisklinik Wolfratshausen: Freie Wähler Geretsried wünschen sich eine Debatte „ohne Hetze, ohne Panik“

Dass keiner weiß, wie es weitergeht, ist nicht nur für die Mitarbeiter der Klinik ein Kritikpunkt. Ann-Kathrin Güner, Vorsitzende der Geretsrieder Freien Wähler, wünschte sich eine „offene, ehrliche“ Debatte mit allen Beteiligten – „ohne Hetze, ohne Panikmache und ohne hochemotionale Diskussionen“. Der Landkreis – sprich: der Kreistag – müsse, so Güner, „sich darüber klar werden, wo wir hin wollen“. Denn auch wenn er sich als Landtagsabgeordneter für die Klinik in Wolfratshausen stark machen wolle, stellte Streibl klar, dass er oder der Landtag nur begrenzte Einflussmöglichkeiten haben: „Die Entscheidung liegt im Landkreis.“

Proteste zum Klinikerhalt in Wolfratshausen waren erfolgreich - Motto: Gemeinsam statt gegeneinander

Ann-Kathrin Güner beschwor den Gemeinschaftsgeist: Die Proteste zum Erhalt der Klinik – Seite an Seite – im Sommer vergangenen Jahres hätten Wirkung gezeigt. „Das ist eines der Themen, für die wir gemeinsam gekämpft haben – und es ist gut gegangen.“ So wollen die Nachbarn weitermachen. Schließlich könnten gemeinsame Ziele nicht gegeneinander – Nord- gegen Südlandkreis oder Partei gegen Partei – sondern ausschließlich im Schulterschluss erreicht werden.

Der Rahmen des ersten gemeinsamen Stammtischs der beiden Ortsverbände sollte genau diesen Gemeinschaftssinn beschwören. Alte Befindlichkeiten „müssen weg“, wie Eichberger gleich zu Anfang betont hatte. Das gelte für viele Themen, nicht nur für die Kreisklinik.