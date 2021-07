STC Oberland: Gewitter sorgt für Missstimmung

Ein starkes Einzel spielte Ferdinand Klösters für die Landesliga-Herren des STC Oberland gegen Gauting, doch der Youngster verlor am Ende gegen seinen slowenischen Kontrahenten im Match-Tiebreak.

Von Thomas Wenzel schließen

Ein turbulentes Abschlusswochenende erlebten die Tennis-Cracks des STC Oberland: Das „Finale“ der Herren 30 bei Wacker München wurde abgebrochen, die Landesliga-Herren verloren ihr letztes Match mit 4:5.

Wolfratshausen – Die Entscheidung ist vertagt. Beim HC Wacker München fand am Samstag das Finale um die Landesliga-Meisterschaft mit den Herren 30 des STC Oberland statt. Doch eine Unwetterwarnung sorgte für ein vorzeitiges Ende des Tennisduells beim Stand von 4:2. Tatsächlich taten sich die Gäste ohne Topspieler Francesco Picco, der wegen einer Familienangelegenheit in Italien weilte, schwer. Christoph Schramm und Philipp Henrich gewannen ihre Einzel erst im Champions-Tiebreak. Ruben Haug, Chris Hahn, Andreas Schneider und Daniel Hahn mussten ihren Kontrahenten die Punkte überlassen. Als sich die Beteiligten schon für die Doppel bereit machten, verfinsterte sich der Himmel derart, dass an eine Fortsetzung nicht zu denken war. „Tatsächlich standen die Plätze zehn Minuten später unter Wasser“, berichtet Chris Hahn.

Allerdings wurde es dann kompliziert. Laut dem offiziellen Spielberichtsbogen kritisiert Wacker, dass die STC nicht rechtzeitig die Doppel begonnen habe, um auf den Regen zu warten und somit die Partien verschieben zu können. Hahn widerspricht dieser Version: „Wir waren rechtzeitig auf dem Platz, aber das Wetter war bereits zu schlecht, um beginnen zu können.“ Ein Urteil sprechen muss jetzt der Verband, denn um sich die Meisterschaft zu sichern, benötigt jedes Team jeweils noch zwei Doppelpunkte. Allerdings ist die Frage, ob der STC bei einer Fortsetzung mit dem Samstagskader antreten muss oder zum Beispiel Picco dazu holen darf.

Eine enge Kiste war wiederum das letzte Landesliga-Match der Herren I gegen den abstiegsbedrohten TC Gauting. „Natürlich wollten wir gewinnen, aber unser Freunde aus Gauting waren wirklich top aufgestellt“, berichtet der STC-Sprecher. Francesco Picco gewann sein Einzel, doch Ferdinand Klösters (1:2 im Match-Tiebreak) und Mattia Ghedin (0:2) taten sich schwer gegen ihre Kontrahenten aus Slowenien und Kroatien. „Beide haben super gespielt, aber ihre Gegner hatten in jeder Situation eine Antwort“, so Hahn. Andrea Fiorentini verlor sein Einzel dann ebenso wie Niklas Vonthein, ehe Yannick Maser für den STC punktete.

In den Doppeln gaben die Hausherren nochmals Gas. Ghedin/Klösters im Match-Tiebreak sowie Picco/Fiorentini gewannen ihre Duelle, ehe Vonthein/Sebastian Rupp unterlagen. Allerdings mussten die Gautinger trotz ihres 5:4-Erfolgs noch bangend die Ergebnisse ihrer direkten Konkurrenten abwarten. Doch nach der positiven Nachricht stand einer gemeinsamen Saisonabschlussfeier mit den STC-Cracks nichts mehr im Wege.

Gefeiert hätten auch gerne die Herren 40 der Spielgemeinschaft. Auch sie absolvierten in der Super-Bezirksliga ein echtes Finale gegen den punktgleichen MTTC Iphitos München II. Allerdings konnte man an diesem Tag dem Vorzeigeklub aus der Landeshauptstadt nicht das Wasser reichen und unterlag mit 0:8.

