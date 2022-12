„Sternmarsch Oberland“: Polizei sperrt in Wolfratshausen Bundesstraße

Von: Carl-Christian Eick

Der Jurist Dr. Josef Hingerl hat den „Sternmarsch Oberland“ für diesen Sonntag in Wolfratshausen angemeldet. © Archiv

Der Wolfratshauser Rechtsanwalt Dr. Hingerl hat den „Sternmarsch Oberland“ angemeldet. Er rechnet am Sonntag mit 1.000 Teilnehmern.

Wolfratshausen – Nun ist’s amtlich bestätigt: Die sogenannten Spaziergänger ziehen am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, in einem Sternmarsch durch die Loisachstadt. Beim Landratsamt angemeldet hat die Veranstaltung, die mit einer Abschlusskundgebung auf dem Marienplatz endet, Dr. Josef Hingerl. Der Jurist, der sich in dem Aufruf zum Sternmarsch als „Bürgerrechtsanwalt“ bezeichnet, rechnet mit 1000 Teilnehmern.

„Sternmarsch Oberland“: Polizei sperrt in Wolfratshausen Bundesstraße

„Für Freiheit, Selbstbestimmung, Wahrheit und Frieden“ lautet das Motto der Veranstaltung. Bei der Abschlusskundgebung, die gegen 14.30 Uhr in der Altstadt beginnt, spricht unter anderem Alexander Seebald, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Eurasburg, zu den Teilnehmern. Darüber hinaus kündigt Hingerl Michaela Wagner Adams, „Fischerwirtin aus Schlehdorf“, als Gastrednerin an. Das Landratsamt hatte Ende 2020 gegen den Gasthof aufgrund mehrerer Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz Bußgeldbescheide erlassen. Das Amtsgericht Wolfratshausen verdoppelte in der Verhandlung im September vergangenen Jahres die Bußgelder gegen die inzwischen Ex-Wirtin. Mehrere Zeugen hatten in dem Prozess auf „Querdenker-Propaganda“, „Anti-Corona-Flyer“ und Werbung für anstehende „Spaziergänge“, die in den Gängen des Lokals auslagen, hingewiesen.

„WOR tolerant“ bleibt Sternmarsch fern Anfang dieses Jahres zogen fast 1000 sogenannte Spaziergänger jeden Montagabend durch die Loisachstadt. Einen Gegenpol bildete mehrere Male das Bündnis „WOR tolerant“. Dem „Sternmarsch Oberland“, den der Rechtsanwalt Dr. Josef Hingerl für Sonntag (11. Dezember) in Wolfratshausen angemeldet hat, wird das Bündnis nichts entgegensetzen. „Es ist legitim und gleichzeitig ein Grundpfeiler unserer Demokratie, dass angemeldete und genehmigte Demonstrationen stattfinden dürfen und sollen. Die Meinungsfreiheit ist eines der höchsten Güter“, stellt Dr. Ulrike Krischke als Vertreterin von „WOR tolerant“ gegenüber unserer Zeitung fest. „Wir begrüßen es sehr, dass unser aller Leben nach und nach wieder zur Normalität ohne Einschränkungen zurückkehrt. Die letzten der im Laufe der vergangenen zwei Jahre erhobenen Maßnahmen zur Eindämmung von Corona werden nun zum Jahresende auslaufen“, darunter die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und die Impfpflicht für Pflegekräfte. „Die Werte, für die beim Sternmarsch demonstriert werden sollen – Freiheit und Selbstbestimmung – sind sehr wichtig. Wir sehen allerdings nicht die Notwendigkeit für eine Demonstration für diese Werte“, so Krischke. „Wir fühlen uns mit genau diesen Werten in Deutschland gut aufgehoben und beheimatet.“ Gerade die Tatsache, dass die „Spaziergänger“ ihre Meinung zum Ausdruck bringen können, ist für Krischke „der Beweis dafür“. Das Bündnis begrüße die Aufarbeitung der Ereignisse und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Pandemie. Diese stellte laut Krischke weltweit eine „Ausnahmesituation“ dar. Dass Entscheidungsträger „nicht immer passgenaue Entscheidungen für alle treffen konnten, ist uns bewusst“. Die unterschiedlichen Reaktionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in verschiedenen Länder hätten gezeigt, „wie sehr um die richtigen Maßnahmen auf allen Ebenen gerungen wurde“. Die Grundsätze der Freiheit und der Demokratie „sind aus unserer Sicht durch die Corona-Bekämpfungsmaßnahmen jedoch nie eingeschränkt oder infrage gestellt worden“, betont Krischke. Zudem sei stets klar gewesen, dass die Maßnahmen „zeitlich beschränkt erhoben werden“. Deren Aufhebung sei „ein deutlich sichtbares Zeichen dafür“. (cce)

Hingerl, Geschäftsführer des Golfklubs Bergkramer Hof, ist kürzlich mit seiner Klage gegen den Freistaat Bayern wegen der „Nutzung eines Golfplatzes während der Corona-Pandemie“ vor dem Verwaltungsgericht (VG) München gescheitert. Hingerl hatte trotz eines behördlich angeordneten Verbots die Anlage im Mai 2020 sowie Ende Februar 2021 geöffnet. Der Jurist kündigte an, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Berufung gegen das VG-Urteil einlegen zu wollen.

Abschlusskundgebung am Sonntag auf dem Marienplatz

Die Abschlusskundgebung am 11. Dezember in Wolfratshausen moderiert neben Hingerl der Eglinger Manuel Tessun, Kreisrat der ÖDP. Tessun ist nach Angaben der ÖPD der Direktkandidat der Partei im Stimmkreis 110 (Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen) für die Landtagswahl im Herbst 2023. Zu der Stimmkreisversammlung der Ökologisch-Demokratischen Partei war die Presse nicht eingeladen.

Hingerl baut beim „Sternmarsch Oberland“ auf 1000 Teilnehmer. Über vier Strecken sollen die Protestler in Richtung Innenstadt strömen, die Polizei „wird die Teilnehmer auf allen vier Routen begleiten“, sagt Erster Hauptkommissar Andreas Czerweny, Leiter der Polizeiinspektion Wolfratshausen. Das Spazierengehen sei nur auf den Gehwegen gestattet, nicht auf den Straßen.

Wolfratshausen: Marktstraße von 14.30 Uhr bis gegen 17 Uhr gesperrt

Die Marktstraße wird am 11. Dezember zwischen Reiser- und Schwankl-Eck laut Czerweny ab 14.30 Uhr bis circa 17 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Details zur Einsatzplanung gibt der Erste Hauptkommissar nicht preis, er legt jedoch Wert auf die Feststellung, dass die „Spaziergänge“, die seit gut einem Jahr jeweils montags in der Flößerstadt stattfinden, stets „friedlich“ verlaufen seien. Czerweny: „Wir werden den Sternmarsch in passender Form begleiten.“ (cce)

