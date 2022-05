Stiftung der Sparkasse spendet für Schützen und Kirche

Teilen

Bei der Spendenübergabe: (v. li.) Landrat Josef Niedermaier (Vorsitzender Stiftung der Sparkasse), vom Münsinger Schützenverein Almenrausch Karl Schöpf (Ehrenmitglied) und Ferdinand Graf (2. Schützenmeister), von den Geierschützen Deining Gerda Zirn (Schriftführerin), von der Gebirgsschützenkompanie Wolfratshausen Michael Baindl (Oberleutnant), von der Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Nikolauskapelle in Geretsried Florian Sachers und Kirchenpfleger Sepp Urso sowie Renate Waßmer (stellvertretende Vorsitzende der Stiftung der Sparkasse). © Arndt Pröhl

Die Stiftung der Sparkasse fördert unter anderem Kultur, Sport und Umwelt. Vier Vereine und Organisationen kommen heuer in den Genuss von Spenden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Stiftung der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen sieht ihre Aufgabe in der Förderung der Kunst, der Kultur, des Sports und der Umwelt im Landkreis. Seit 1991 wurden insgesamt rund 930 000 Euro an Fördergeldern ausgeschüttet. Nun dürfen sich wieder vier Organisationen und Vereine über eine finanzielle Unterstützung von insgesamt 12 500 Euro freuen.

Eine Spende in Höhe von 5000 Euro erhält die katholische Stadtkirche Geretsried für die Sanierung der Nikolauskapelle. Diese wurde am 18. September 1722 geweiht und ist das älteste Gebäude der Stadt. Nun stehen umfangreiche Renovierungsarbeiten an: Die Holzschindeln müssen erneuert, der Ziegelboden ausgebessert und die Außenfassade renoviert werden. Außerdem hat der Dachstuhl Fäulnisschäden, und eine Blitzschutzvorrichtung muss installiert werden. Gesamtkosten: 400 000 Euro.

Lesen Sie auch: Jägern und Schützen steht ausreichend Munition zur Verfügung

Immer mehr Schützenvereine im Landkreis stellen ihre Schießstände auf digitale Anlagen um, da die alten Seilzuganlagen nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind. Das ist natürlich mit hohen Kosten verbunden. Die Stiftung der Sparkasse unterstützt nun drei dieser Umbaumaßnahmen mit jeweils 2500 Euro: Einen Scheck erhält die Gebirgsschützenkompanie Wolfratshausen. Sie hat 138 Sportschützen, und die Umrüstung ihrer Anlage kostet rund 28 000 Euro. Unterstützt wird auch die Schützengesellschaft Almenrausch Münsing. Sie wurde 1887 gegründet und hat derzeit 155 Mitglieder. In seine 16 Schießstände wird der Verein 50 000 Euro investieren. Außerdem gehen 2500 Euro Sportförderung an die Geierschützen Deining für den Umbau ihrer Anlage. Dieser schlägt mit 30 000 Euro zu Buche.

arp

Aktuelle Nachrichten aus Wolfratshausen, Geretsried und Umgebung lesen Sie hier