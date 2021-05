Stille auf dem Hof: Landratsamt nimmt 86-Jährigem Bauern alle Tiere weg

Landwirt versteht die Welt nicht mehr

von Rudi Stallein schließen

Ein alter Landwirt im Nordlandkreis ist verzweifelt: Die Kreisbehörde hat alle Tiere abtransportiert. Angeblich habe der Mann sich nicht mehr richtig um sie kümmern können, heißt es.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Aktion sorgte für Aufsehen, und sie warf Fragen auf. An einem Samstag Mitte April fuhren mehrere große Viehtransporter, begleitet von Polizei, auf einem Bauernhof im Norden des Landkreises vor. „Alle Kühe wurden abtransportiert, der Betrieb geschlossen“, berichtet ein Leser per E-Mail unserer Zeitung und fragt: „Was ist der Hintergrund?“ Auf ihn hätten die Kühe ordentlich gewirkt, erzählt der Dorfbewohner auf Nachfrage. „Für mich waren sie sauber, wenn sie auf die Weide getrieben wurden.“ Die Meinung im Ort, so sein Eindruck, sei gewesen: „Das sind sehr glückliche Tiere.“

Diese Einschätzung teilten Mitarbeiter des Veterinäramts offenbar nicht. „Der Hof ist in der Vergangenheit mehrmals stichprobenartig überprüft worden“, erklärt Sabine Schmid, Pressesprecherin des Landratsamts. „Dabei ist aufgefallen, dass der Bauer ein Problem hat.“ Die Tiere seien in einem sehr schlechten Pflegezustand und nicht ausreichend versorgt gewesen.

Dem widerspricht der Bauer, den wir auf seinem Hof besuchen, der aber nicht namentlich genannt werden will. „Es stimmt nicht, was sie behaupten“, sagt der 86-Jährige. Sein ganzes Leben habe er auf dem Hof verbracht, den er 1967 von seiner Mutter übernahm. Die Mutter starb noch im selben Jahr, seither bewirtschaftet der „Landwirt mit Leib und Seele“ den Hof allein. „Urlaub gemacht“ habe er in all den Jahren nur zwei Mal sagt er und schmunzelt: „Das erste Mal war ich in Bad Tölz vier Wochen auf Kur. Und später in Murnau – fünf Wochen in der Unfallklinik.“ Die Vorwürfe der Behörde mag der 86-Jährige nicht akzeptieren. „Ich habe immer meine Arbeit gemacht, die Tiere versorgt. Jetzt kreiden sie mir an, dass ich so alt bin.“

Die Behörde bestätigt seine Vermutung. „Aufgrund seines Alters war der Landwirt mit der Arbeit überfordert“, sagt Schmid. Deshalb sei ihm mehrfach Hilfe angeboten und empfohlen worden, den Bestand zu verringern. „Aber das ist alles nicht angekommen, er wollte sich nicht helfen lassen.“ Stattdessen habe sich die Zahl der Tiere noch vergrößert. „Das war keine Absicht“, sagt der Bauer und muss lächeln. Er erzählt, dass er bis vor einigen Jahren Milchvieh gehabt habe. Dann habe er auf Mutterkuhhaltung umgestellt. In letzter Zeit hätten sich die Tiere unkontrolliert vermehrt. „Das hat mich überrollt“, räumt der alte Mann ein.

Der Landwirt sei schließlich aufgefordert worden, die gesamte Rinderhaltung aufzugeben, so Schmid. Dem sei er jedoch nicht nachgekommen. „Deshalb wurden ihm die Tiere weggenommen“, rechtfertigt die Behördensprecherin die Maßnahme. Für den 86-Jährigen „war das wie ein krimineller Akt. Sie haben mich behandelt wie einen Schwerverbrecher“. Die Polizei habe ihn „in Gewahrsam genommen, in meiner Küche“. Vom Fenster aus habe er dem Treiben zuschauen müssen. „Die Viecher haben’s reingeprügelt, weil sie nicht in den Transporter wollten. Da ist die Frage, ob das angemessen war“, sagt der Landwirt, den es beschäftigt, was mit seinen Tieren weiter passiert ist. Die 65 Rinder seinen vorerst in einem Pflegestall untergebracht worden, teilt Schmid mit. „Sie sollen aufgepäppelt und dann verkauft werden.“

Dem Landwirt scheint die ganze Tragweite erst allmählich bewusst zu werden. „Nachts kommt es hoch“, sagte der alte Mann. Die Bilder vom Abtransport, vom leeren Stall. Die Stille auf dem Hof. Die Sorge, was es nun für ihn noch zu tun gibt. „Ich darf ja nicht mal mehr ein Ferkel füttern.“ Die Behörde hat ihm ein Tierhaltungsverbot erteilt. „Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Aber ich werde das Beste draus machen“, sagt der 86-Jährige, der rund 20 Hektar Weiden in Stand halten muss. „Das Wichtigste ist: bloß nicht durchdrehen.“

