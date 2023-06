Stimmung wie ein Nachbarschaftsfest: Hof- und Gartenflohmarkt mit über 200 Haushalten

Von: Peter Herrmann

Entspannte Schatzsuche: Die Wolfratshauser Nachbarschaftshilfe „Bürger für Bürger“ hatte zum wiederholten Mal am Samstag einen Hof- und Gartenflohmarkt organisiert. © Hans Lippert

Über 200 Haushalte beteiligten sich an der „Bürger für Bürger“-Aktion in allen Stadtteilen. An den meisten Stellen war viel geboten.

Wolfratshausen – Die ersten Schnäppchenjäger kamen schon eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung am Samstagvormittag. Gefragt waren vor allem Kinderkleidung, Gesellschafts- und Computerspiele, aber auch Möbelstücke und Schallplatten. Am Ende des Hof- und Gartenflohmarkts zogen die Organisatoren des Nachbarschaftshilfevereins „Bürger für Bürger“ und viele Verkäufer eine positive Bilanz. Es gab aber auch kritische Stimmen.

„Wir haben unsere Tische schon am frühen Morgen im Hof aufgebaut“, berichtete Christine Schramm. Eine gute Entscheidung, denn schon sehr bald bald tauchten die ersten Schatzsucher vor ihrem Haus Auf der Haid auf. „Überraschenderweise interessieren sich viele 50- bis 60-Jährige für Nintendo-Computerspiele“, wunderte sich ihr Ehemann Hans Schramm.

An der Weidacher Hauptstraße wünschten sich Doris Böhnel und Manuela Eder derweil etwas mehr Kunden frequenz. Sie boten Bücher, Schmuck, Kleidung und Holzkörbe an. „Vielleicht sollte man die Verkaufsstände auf einer zentralen Fläche zusammenfassen und nicht über die ganze Stadt verteilen“, sinnierte Böhnel.

Hof- und Gartenflohmarkt lockt viele Besucher - in manchen Straßen herrscht aber gähnende Leere

In der Tat herrschte am Samstag vor allem entlang einiger wenig befahrenen Nebenstraßen wie beispielsweise der Wettersteinstraße gähnende Leere. Boris Engels und seine Familie nahmen’s gelassen. „Wir haben auf Facebook vom Hof- und Gartenflohmarkt erfahren und machen gerne mit“, verriet er unserer Zeitung. Schließlich sei es bequemer, nicht mehr benötigte Sachen direkt vor der Haustür auszubreiten, als sie mühsam ins Auto zu packen und zu einem Flohmarkt zu fahren. „Außerdem entfällt die Standgebühr“, erklärte der Familienvater. Gewinnmaximierung habe für ihn ohnehin keine Priorität. Engels: „Manchmal schenken wir einiges auch her.“

Antonia Karner und Chrissi Scholz sahen das genauso. Gemeinsam mit anderen Eltern, die in einem Mehrfamilienhaus an der Schießstättstraße wohnen, hatten sie im Hof auch Spielmöglichkeiten für Kinder geschaffen. „Da müssen wir uns kaum kümmern, während wir verkaufen“, erläuterte Karner. Feste Preise verlangte sie nicht, nur eine Spende in beliebiger Höhe. „Für mich ist es nur wichtig, dass die Kleidung wieder Verwendung findet und gebraucht wird.“

Hof- und Gartenflohmarkt - Organisatoren ziehen positives Fazit: „Durchweg gut gelaunte Menschen“

Ein paar Straßen weiter hatten sich zur Mittagszeit im Stadteil Farchet ebenfalls mehrere Familien versammelt und ließen sich Weißwürste schmecken. „Das ist schon fast eine Nachbarschaftsfeier“, schmunzelte Lazaros Aslanidis. Überschaubare Frequenz verzeichnete dagegen Hans Buder, der in Waldram Gemälde und Gebrauchsgegenstände in seinem Vorgarten aufgestellt hatte. „Vielleicht hätte man den Hof- und Gartenflohmarkt noch mehr bewerben können. Viele wussten gar nicht, dass er stattfindet“, meinte Buder.

Am Ende des Tages zeigte sich Eva-Maria Rühling, Vorsitzende des Nachbarschaftshilfevereins Bürger für Bürger, dennoch zufrieden. „Ich habe durchweg gut gelaunte Menschen getroffen, die es sich zum Teil vor ihren Verkaufsständen mit den Nachbarn gemütlich gemacht haben.“ Bei ihrer Tour durch die Stadt fiel Rühling jedoch auch auf, dass in einigen abgelegenen Straßen einzelne Hobby-Händler zum Däumchendrehen verdammt waren. „Deshalb wär’s schön, wenn sich im nächsten Jahr noch mehr Nachbarn zusammentun und somit das Angebot ihrer Straße noch attraktiver machen“, hofft sie.

