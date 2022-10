Verspätungen und Ausfälle bei der S7: Das sind die Gründe für das wochenlange Chaos

Von: Jannis Gogolin

Ins Stocken geraten: Auf der S7-Strecke zwischen Icking und dem Endbahnhof Wolfratshausen sind laut Bahn „Gleislagefehler“ festgestellt worden. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Seit über einer Woche müssen Fahrgäste mit Störungen im Schienenverkehr auf der S7-Strecke rechnen. Die Deutsche Bahn räumt mehrere Defekte ein.

Icking/Wolfratshausen – Seit mehr als einer Woche stockt der S-Bahnverkehr auf der Strecke der S7. Fahrgäste müssen kurzfristig umplanen, viele kommen nicht an ihren Zielort – und wenn doch, dann häufig verspätet und verärgert. Verzögerungen und Ausfälle sind derzeit an der Tagesordnung.

Vergangene Woche erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage, dass „bei einer Messfahrt Gleislagefehler zwischen Wolfratshausen und Icking festgestellt wurden“. Problem erkannt, Problem gebannt? Nein, denn noch immer gehören Unregelmäßigkeiten zum Regelverkehr. „Hierfür möchten wir uns bei unseren Fahrgästen ausdrücklich entschuldigen“, betonte am Montag ein weiterer Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage unserer Zeitung. Er macht diesmal eine „Kombination mehrerer Einflussfaktoren“ für den stockenden Schienenverkehr verantwortlich.

Signalstörung, Polizeieinsatz, defekte Schienen: Chaos an S-Bahnstrecke der S7

Zu den Gleislagefehlern auf dem einspurigen Abschnitt der S7 kamen „sowohl externe Einflüsse – Polizeieinsätze an diesem und am letzten Wochenende – als auch technische Ursachen wie eine Signalstörung in Icking“. Kleinere Defekte – wie das defekte Signal – könnten in der Regel sehr zügig behoben werden, so der Bahnsprecher. Für die aktuellen Arbeiten an den Schienen werde jedoch schweres Gerät gebraucht. Dafür sei „entsprechende Vorplanung für benötigte Maschinen notwendig“. Bis die Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen sind, könne der Gleisabschnitt nur mit gedrosseltem Tempo befahren werden, räumt der Sprecher der Bahn ein. Er versichert, „dass wir die Arbeiten schnellstmöglich durchführen werden“.

Konzernsprecher der Deutschen Bahn rät: „ein Blick in die Fahrplanauskunft“

Unabhängig von den Schäden an der Strecke verkehre die S7 zwischen Wolfratshausen und der Landeshauptstadt München wieder „im gewohnten Takt. Durch die verminderte Geschwindigkeit kann es jedoch zu Verspätungen zwischen fünf und zehn Minuten kommen“, merkt der Konzernsprecher an. Um längere Wartezeiten und weitere Ärgernisse zu vermeiden, empfiehlt er, „einen Blick in die Fahrplanauskunft werfen und die gewünschte Verbindung zu überprüfen“. Wann alle Störungen behoben sind, sei nicht absehbar.

