Auf offenen Brief: Stoiber antwortet Klimaschützern - „eine persönliche Verpflichtung“

Dr. Edmund Stoiber zollt „WOR for Future“ Respekt, will sich aber nicht in lokale Angelegenheiten einmischen.

Ex-Ministerpräsident

Von Dominik Stallein

Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber antwortet den Future-Aktivisten. Er lobt die Umweltpolitik von Markus Söder. Einer Forderung erteilt er aber eine Absage.

Wolfratshausen – Es war ein ungewöhnliches Schreiben: Wie berichtet hat der ehemalige Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber einen Brief der Initiative „WOR for Future“ bekommen. Darin bitten die Klimaaktivisten den Wolfratshauser Ehrenbürger darum, seine Vorbildfunktion zu nutzen und sich für eine konsequente Energiewende einzusetzen. Die Antwort des CSU-Politikers kam postwendend.

Stoiber antwortet Klimaschützern auf offenen Brief: „eine persönliche Verpflichtung“

„Mein großer Respekt für Ihr politisches und gesellschaftliches Engagement auch durch lokale Initiativen wie ,WOR for Future’ steht außer Zweifel“, schreibt Stoiber. Der Ex-Ministerpräsident verweist allerdings darauf, sich „grundsätzlich nie in die örtlichen Angelegenheiten der Kommunen und örtlicher Engagements eingemischt“ zu haben. Bei dieser Haltung wolle er auch bleiben.

Stoiber lobt Söders Klimapolitik - Umweltschutz steht in Bayerischer Verfassung

„Ich unterstütze selbstverständlich die Energiepolitik und die Umweltpolitik meines Nachfolgers im Amt des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder“, erklärt Stoiber. In seinem Brief zählt er die Erfolge auf, die er den CSU-geführten Landesregierungen seit 1970 in puncto Umwelt- und Klimaschutz zuschreibt: zum Beispiel die Einsetzung des ersten Umweltministers in der Bundesrepublik oder die Aufnahme des Umweltschutzes als Staatsziel in die Bayerische Verfassung.

Für Stoiber ist Klimaschutz „persönliche Verpflichtung“ - Wolfratshauser schreibt Aktivisten

Für den Privatmann Stoiber – Vater von drei erwachsenen Kindern und Großvater von acht Enkeln – sei der Klimaschutz „auch eine persönliche Verpflichtung“. In dem offenen Brief hatte „WOR for Future“ Stoiber darauf hingewiesen, dass er als Vorbild fungieren und auf seinem Wohnhaus eine Solaranlage installieren könnte. „Ihre Anmerkung zu meinem Wohnsitz, die mich etwas verwundert, verkennt die anderslautenden Beratungen der Heizungsfachleute“, schreibt Stoiber. Er sei „schon überrascht, wie sehr Sie sich um mich persönlich als Bürger in Wolfratshausen sorgen“.

Den kompletten Briefwechsel findet man im Internet unter www.worforfuture.de.

