Entscheidung des Bauausschusses

Von Carl-Christian Eick

Soll die Straßenbeleuchtung in Wolfratshausen abgeschaltet werden, um Energie zu sparen? Der Bauausschuss des Stadtrats hat entschieden.

Wolfratshausen – In den Augen der Grünen-Vertreter im Stadtrat leuchtet die Flößerstadt an manchen Stellen in zu hellem Glanz. Die Fraktion beantragte daher, die „Überbeleuchtung“ der Straßenlampen zu reduzieren. Doch in der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats am Mittwoch zogen die Grünen ihren Antrag zurück. Maßgeblich dafür waren Aussagen von Alexander Usselmann vom Kommunalmanagement der Bayernwerke.

Straßenbeleuchtung abschalten? So lautet die Antwort in Wolfratshausen

Usselmann informierte das Gremium detailreich über den Stand der Dinge. Zusammenfassung: Binnen fünf Jahren hat die Kommune durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik den Stromverbrauch halbiert. „Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht“, sagte der Bayernwerke-Mitarbeiter.

Dieses Lob reichte Rudi Seibt (Grüne) nicht. „Die Helligkeit“ der Straßenbeleuchtung sei laut seinen Messungen an einigen Orten im Stadtgebiet „zehn bis 15 Prozent zu hoch“. Der Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik ist überzeugt, dass es technische Möglichkeiten gibt, die Überschreitung von DIN-Mindestwerten mittels „Nachjustierung“ der LED-Straßenbeleuchtung zu verhindern.

Wolfratshausen: Optimale Ausleuchtung der Straßen bei geringstem Energieaufwand

Dem wollte Usselmann nicht widersprechen, gab aber zu bedenken: Das Ziel, das die Bayernwerke für ihren Kunden Stadt anstrebe, sei „die technisch wirtschaftlichste Lösung“. Kurzum: „Die optimale Ausleuchtung bei geringstem Energieaufwand.“ Das sei der Status quo in der Loisachstadt. Wenngleich eine weitere Reduzierung des Stromverbrauchs technisch möglich wäre – wirtschaftlich mache dies zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn. Laut Usselmann ist bei den Bayernwerken die Maßgabe, dass den Kommunen nur Investitionen empfohlen werden, die sich in weniger als zehn Jahren amortisieren.

Wolfratshausen hat „Wahnsinnsvorsprung“ Mit detaillierten Infos zur Straßenbeleuchtung in der Loisachstadt versorgte Alexander Usselmann vom Kommunalmanagement der Bayernwerke die Mitglieder des Bauausschusses am Mittwochabend. Nach seinen Worten gibt’s 1803 Brennstellen im Stadtgebiet, die zum Großteil in jüngster Vergangenheit sukzessive auf LED-Technik umgerüstet worden sind. 4170 Stunden im Jahr ist die Straßenbeleuchtung eingeschaltet, zwischen 22 und 5 Uhr in der Früh wird die Leuchtleistung mittels Dimmer um 50 Prozent reduziert. 2017 verbrauchte die Straßenbeleuchtung 512 510 Kilowattstunden (Kwh) Strom, im vergangenen Jahr waren es noch 343 756 Kwh. Zeitnah werden laut Vivian Horngacher, Umwelt- und Klimaschutzmanagerin im Rathaus, die wenigen noch verbliebenen alten Leuchtkörper gegen LEDs ausgetauscht. Dazu die Hochrechnung von Bayernwerke-Mitarbeiter Usselmann: Heuer wird die Straßenbeleuchtung voraussichtlich „260 000 bis 270 000 Kwh“ verbrauchen. Das heißt: Binnen fünf Jahren hat die Kommune den Stromverbrauch halbiert. „Chapeau!“, gratulierte Usselmann. Die Flößerstadt sei „die Speerspitze“ im Landkreis. Wolfratshausen habe die Weichen rechtzeitig gestellt, die Hausaufgaben gemacht und dürfe sich nun über einen „Wahnsinnsvorsprung“ gegenüber anderen Kommunen freuen. „Wir haben in den vergangenen fünf Jahren vorbildlich gearbeitet“, bilanzierte Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) nach Usselmanns Vortrag – und Rathauschef Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) stellte fest: „Wir sind gut aufgestellt.“ (cce)

Da Wolfratshausen mit Blick auf eine energiesparende Straßenbeleuchtung laut Usselmann „die Speerspitze“ im Landkreis ist, sah Rathauschef Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) keinen akuten Handlungsbedarf: „Wir sind gut aufgestellt.“ Zum selben Schluss kamen auch Seibt und sein Parteifreund Dr. Hans Schmidt. Sie zogen ihren Antrag zurück.

Dies taten sie auch unter dem Eindruck einer vorhergehenden Abstimmung über eine „dauerhafte Leistungsreduzierung“ beziehungsweise Teilabschaltung der Straßenbeleuchtung. Wie berichtet hatte der Stadtrat die Verwaltung im September beauftragt zu prüfen, ob diese Maßnahmen „technisch und rechtlich möglich wären“. Auslöser war die Ausrufung der „Alarmstufe des Notfallplans Gas“. Damit die Energieversorgung in diesem Winter gewährleistet werden kann, hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auch den Kommunen eingeschärft: „Energie einzusparen, ist das Gebot der nächsten Monate.“

Das sagt das Oberlandesgericht zur Abschaltung der Straßenbeleuchtung

Vivian Horngacher, Umwelt- und Klimaschutzmanagerin im Wolfratshauser Rathaus, hatte für die Entscheidungsfindung der Stadträte umfassend recherchiert. Sie wertete unter anderem eine Stellungnahme des Bayerischen Gemeindetags aus, holte die Meinung der Bayernwerke Netz GmbH ein und studierte ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) München. So stellte das OLG fest: Ein „ungeprüftes Abschalten“ der Straßenbeleuchtung „selbst zur Verfolgung des hehren Ziels der Stromeinsparung im Hinblick auf den Klimawandel“ könnte „zur Haftung der Gemeinde führen“, wenn es „ursächlich für einen Fußgängersturz anzusehen ist“.

Höchste Priorität hat die Verkehrssicherheitspflicht der Stadt

Neben diesem rechtlichen Aspekt erklärte Horngacher nach Rücksprache mit Sabine Trinkl, Leiterin des Rathaus-Referats Planen und Umwelt: Die zwingend notwendige Untersuchung von städtischen Verkehrsflächen, an denen die Beleuchtung drastisch reduziert oder gar komplett abgeschaltet werden könnte, würde sehr kostspielig. Auch Bürgermeister Heilinglechner warnte vor einem „immensen finanziellen Aufwand“.

Für Josef Praller, Fraktionssprecher der Bürgervereinigung, hat die Verkehrssicherheitspflicht der Stadt höchste Priorität. Aus diesem Grund komme eine dauerhafte Reduzierung beziehungsweise Abschaltung einzelner LED-Straßenleuchten für ihn definitiv nicht infrage. Das war keine Einzelmeinung: Einstimmig lehnte das Gremium es ab, untersuchen zu lassen, wo es in Wolfratshausen künftig dunkler werden könnte. (cce)

