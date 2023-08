Wolfratshauser Straßenkonzerte: Künstler ziehen Bilanz – „Den Leuten hat‘s gefallen, das ist das Wichtigste“

Von: Peter Herrmann

Die Harfenistin Geli Huber spielte unter einem Baum vor dem Rathauscafé. © Peter Herrmann

Die Straßenkonzertreihe an Samstagnachmittagen in der Wolfratshauser Innenstadt laufen nun seit einiger Zeit. Nun ziehen die Künstler ein Fazit.

Wolfratshausen – Geduldig wartete Rathausmitarbeiterin Katharina Roßkopf jüngst im Innenhof des Rathauses auf die Musiker. Doch drei der vier angekündigten Künstler erschienen nicht am verabredeten Treffpunkt. Einzig die Eurasburger Harfenistin Geli Huber lud ihr schweres Instrument aus dem Kofferraum ihres Autos und postierte es unter einem Baum vor dem Rathauscafé. „Die Situation ist ungewohnt für mich, weil ich sonst fast nie alleine auftrete“, räumte sie ein. Oft begleitet sie den Musikschullehrer Heinrich Zapf bei Konzerten. Früher spielte sie mit Josef Brustmann in der Formation Bairisch Diatonischer Jodelwahnsinn vor weitaus größerem Publikum.

Dennoch machte Huber das Musizieren im Rathausinnenhof Spaß. Immer wieder erhoben sich Besucher des Cafés von ihren Plätzen und füllten ihren Hut mit Scheinen und Münzen. Sogar drei Buben im Grundschulalter entschlossen sich zu einer Spende. „Da geht’s mir gar nicht so ums Geld, sondern um die Anerkennung“, freute sich die Eurasburgerin. Ihre dezenten Harfenklänge trafen auch den Nerv von zufällig vorbeifahrenden Radlern und Passanten, die für sie einen kurzen Stopp einlegten.

Straßenmusik am Samstag: In diesem Sommer ein neues Angebot in Wolfratshausen. © Peter Herrmann

Nach einer guten Stunde packte Huber zusammen und gönnte sich ein Eis. Sie glaubt fest daran, dass die im Mai gestartete Straßenmusikreihe an künftigen Samstagnachmittagen zwischen 13 und 15 Uhr immer mehr Besucher anlocken wird – so wie das in Mittenwald bereits der Fall ist. „Dort habe ich mal beim Saitenstraßenfestival gespielt, da war an jeder Ecke der Stadt Musik zu hören“, erinnerte sich Huber.

Bereits mehrmals war der Geretsrieder Liedermacher Willi Sommerwerk in den Wolfratshauser Straßen und auf Plätzen unterwegs. So spielte er vor dem Marienbrunnen. „Ich habe das sehr gern gemacht“, erklärte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Geärgert hat er sich jedoch über die Knausrigkeit einiger Zuhörer, die teils nur einige Centmünzen in seinen Gitarrenkoffer warfen. „Ich finde so etwas beleidigend: Die Leute sollten dann lieber nichts geben“, zeigte sich Sommerwerk enttäuscht.

Christian Tomsu, Vorsitzender der Wolfratshauser Stadtkapelle, hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht. „Als ich das erste Mal alleine mit meiner Tuba vorm Schwankl-Eck gespielt habe, konnte ich mir von meiner Gage gerade mal eine Latte macchiato leisten.“ Besser lief es bei den nächsten Konzerten mit einem Tiefblechensemble und Mitgliedern der Jugendkapelle. Letztere erspielte 110 Euro. „Da wurde honoriert, dass sich die Jugend so engagiert“, lobte Tomsu das Publikum. Beim Tiefblechensemble landeten 34 Euro im Hut. „Zudem hat uns die evangelische Kirche danach für einen Auftritt engagiert“, berichtete der Stadtkapellenchef. Am meisten gefreut hat ihn jedoch der laute Applaus der Zuhörer. „Den Leuten hat’s gefallen, und das ist doch das Wichtigste.“

Infos: Bei sonnigem Wetter wird es auch weiterhin an jedem Samstagnachmittag von 13 bis 15 Uhr an wechselnden Standorten Straßenkonzerte in der Altstadt geben. Künstler, die dort auftreten wollen, können sich per E-Mail unter kultur@wolfratshausen.de melden.

