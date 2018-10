Straßensanierung: Es gibt gute Nachrichten für Waldramer

Die Straßenausbaubeitragssatzung, kurz Strabs, ist Geschichte: Davon profitieren nun Bürger im Wolfratshauser Ortsteil Waldram.

Wolfratshausen – Was sehr lange währt, soll schnellstmöglich gut werden: Die Faulhaberstraße in Waldram, für Stadträtin Gerlinde Berchtold (SPD) ein „Löcherlteppich“, wird saniert. Das Thema steht schon seit geraumer Zeit auf der Agenda der Kommune, die Verzögerung der längst beschlossenen Maßnahme sei aber „definitiv“ nicht der Stadt zuzuschreiben, betont Bauamtsleiterin Susanne Leonhard. Dafür seien „höhere Stellen“ verantwortlich.

Dazu muss man wissen: Die Faulhaberstraße hat den Charakter einer sogenannten Haupterschließungsstraße, an der Sanierung hätten sich die angrenzenden Grundstückseigentümer – Stichwort Straßenausbaubeitragssatzung, kurz Strabs – beteiligen müssen. Doch als die Stadt die Arbeiten vergeben wollte, fiel ihr die große Politik in den Arm. Die Freien Wähler in Bayern hatten ein Volksbegehren auf den Weg gebracht – mit dem Ziel, die Strabs abzuschaffen. Es entstand ein zeitliches Vakuum, die Bauämter im Freistaat wurden angewiesen, geplante Projekte auf Eis zu legen, bis eine Strabs-Entscheidung getroffen ist. Die fiel vor rund vier Monaten: Die CSU-Mehrheit im Maximilianeum schaffte die umstrittenen Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum 1. Januar 2018 ab. Kompensiert werden soll der finanzielle Ausfall durch eine 100-Millionen-Euro-Spritze für die Städte und Gemeinden.

Da Frau Holle und Väterchen Frost bereits in den Startlöchern stehen, mache ein zeitnaher Beginn der Sanierung keinen Sinn, stellt Bauamtsleiterin Leonhard fest. Kein Schaden ohne Nutzen: „Wenn wir die Arbeiten jetzt in der Winterzeit ausschreiben, bekommen wir eventuell bessere Preisangebote.“ Auf jeden Fall hat Leonhard gute Nachrichten für die Haus- und Wohnungsbesitzer entlang der Faulhaberstraße: „Für die ist die Sanierung gratis, sie müssen nichts bezahlen.“ cce