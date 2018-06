Streife findet vermisste Seniorin beim Betten machen - aber nicht in ihrem Zimmer

Eine 87 Jahre alte Bewohnerin eines Wolfratshauser Seniorenheims war am Dienstagabend verschwunden. Die Vermisstensuche nahm ein kurioses, vor allem aber gutes Ende.

Wolfratshausen - Das Personal des Pflegeheims am Moosbauerweg wurde am Dienstag gegen 21 Uhr stutzig: Eine 87-jährige Heimbewohnerin war seit etwa 19 Uhr nicht mehr in ihrem Zimmer und auch sonst in der Einrichtung nicht mehr aufzufinden. „Man ging davon aus, dass sie das Pflegeheim unbemerkt verlassen hatte und nun hilflos unterwegs sein könnte“, erläutert Hauptkommissar Steffen Frühauf. Die Polizei Wolfratshausen leitete sofort die Suche nach der Wolfratshauserin ein – unterstützt von der Inspektion Geretsried und der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim. Auch die Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen sowie die Hubschrauberstaffel wurden um Unterstützung gebeten.

Noch bevor eine groß angelegte Suchaktion gestartet wurde, kam die Entwarnung. Eine Streife hatte die 87-Jährige in einem Zimmer des Pflegeheims ausfindig gemacht. „Sie war wohlauf und machte gerade das Bett eines anderen Heimbewohners“, so Frühauf. Vermutlich war die Seniorin in der Zwischenzeit irgendwo unterwegs. Wo sie war, wusste sie nicht mehr. Gegenüber den Einsatzkräften gab sie an, „einfach gerne unterwegs zu sein“. cce

