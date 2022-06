Streit um Altstadt-Aufwertung - Wolfratshauser Liste startet Bürgerbegehren

Von: Dominik Stallein

Der Marienbrunnen in Wolfratshausen steht im Fokus: Der Stadtrat möchte ihn mehrheitlich verschieben, die Wolfratshauser Liste lehnt das ab - und möchte die Maßnahme jetzt mit Bürgerhilfe stoppen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Wolfratshauser Liste startet ein Bürgerbegehren gegen die Umgestaltung des Marienplatzes. Sie fordern, dass der Marienbrunnen an seiner Stelle bleibt.

Wolfratshausen – Es geht der Wolfratshauser Liste um nicht weniger als „das Herzstück unserer Altstadt“, das „unwiderruflich zerstört“ würde. Eine „massive Geldverschwendung“ sei das Projekt, die „zu Lasten unserer Bürgerinnen und Bürger“ gehen würde. Am Sonntagvormittag gab die politische Gruppierung den Startschuss für ein Bürgerbegehren. Das Ziel: die Verschiebung des Marienbrunnens verhindern.

Streit um Altstadt-Aufwertung - Wolfratshauser Liste startet Bürgerbegehren

Rund 40 Gäste im Vereinsheim des Isar-Loisachstadions stellen sich gegen das Projekt. Helmut Forster, Listen-Vorstand, hält die vom Stadtrat beschlossene Maßnahme für eine „Wahnsinnsidee“, die es zu verhindern gelte. Das Gremium hatte im April mit 15:5 Stimmen entschieden, das Bauwerk einige Meter in Richtung der Bundesstraße zu versetzen. Die Liste macht dagegen mobil: „Wir wollen den Brunnen an seiner Stelle erhalten“ – aus mehreren Gründen, wie Stadtrat Dr. Manfred Fleischer erklärte. Zum einen sei die Verschiebung ein Eingriff in das „gewachsene, harmonische Ensemble im Herzen der Stadt“. Der Marienplatz samt Brunnen, Säule, Platanen und der Kirche im Hintergrund sei eine „Kulisse, um die uns viele andere Städte beneiden“.

Helmut Forster: „Wir haben in unserer kleinen Stadt große Plätze für Veranstaltungen“ © Archiv

Marienbrunnen-Verschiebung wird kontrovers diskutiert - Wolfratshauser Liste sammelt Unterschriften zum Erhalt des Ensembles

Die Idee, den Brunnen zu verschieben, kam im Zuge der Bürgerbeteiligung zur Aufwertung der Altstadt auf. Das Ziel der Maßnahme sei es, den Platz zu vergrößern. Fleischer hält dagegen: „Der Platz wird nicht größer, wenn man den Brunnen versetzt, weil dann an anderer Stelle Platz verloren wird.“ Dass auf dem Marienplatz künftig große Veranstaltungen ausgerichtet werden könnten, lässt die Liste als Argument für die Verschiebung nicht gelten. „Wir haben in unserer kleinen Stadt große Plätze für Veranstaltungen“, betonte Forster und nannte den Loisachhallen-Parkplatz, den Hatzplatz, den Biergarten des Rathauscafés und die alte Floßlände als Beispiele. Erich Brockard junior merkte an, dass es schon jetzt möglich sei, Veranstaltungen zu Füßen der Stadtpfarrkirche durchzuführen. „Beim Wirtefest 2019 waren dort eine Live-Bühne, zwei Catering-Wagen und 20 oder 30 Biertische“ – der Brunnen habe da nicht gestört.

Altstadt von Wolfratshausen soll umgestaltet werden - „Bricht das Gesetz“

Die historische Baumasse könnte, so die Sorge der Liste, bei der Verschiebung zerstört werden. „Das Monument wird auf jeden Fall nicht besser, wenn man es mit der Steinsäge bearbeitet“, monierte Fleischer. Auch das Wurzelwerk der Platanen – Geschenke der französischen Partnerstadt Barbezieux – könnten bei einem Eingriff in den Untergrund so stark beschädigt werden, „dass die Bäume eingehen“, so Forster.

Hobbyhistoriker Christian Steeb ist erschüttert, dass das Denkmalamt keine Einwände gegen die Versetzungspläne erhoben habe. In seinen Augen zählt der Brunnen – der seit rund einem Jahrhundert an eben dieser Stelle stehe und bereits seit vielen Jahrhunderten den Marienplatz ziere – zum denkmalgeschützten Ensemble der Altstadt. „Wenn dem Denkmalschutz die Verschiebung egal ist, bricht er das Gesetz.“

200.000 Euro für Marienplatz-Umgestaltung - „wahnsinnig viel Geld“

Für die Maßnahme rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von rund 200 000 Euro – „in einer Zeit, in der das Landratsamt schon den Finger hebt und wir Ausgaben kürzen müssen“, erklärte Forster, und Fleischer ergänzte: „Es ist wahnsinnig viel Geld für eine Maßnahme, die keiner braucht.“

Dr. Manfred Fleischer, Stadtrat der Wolfratshauser Liste: „Es ist wahnsinnig viel Geld für eine Maßnahme, die keiner braucht.“ © Archiv

Die Wolfratshauser Liste macht schon lange mobil gegen die Versetzung des Brunnens. Bereits im Dezember 2020 hatte Helmut Forster fast 400 Unterschriften gegen die Maßnahme an den Bürgermeister übergeben. „Darauf gibt es bis heute keine Resonanz“, sagte er. Reaktionen löste der Listen-Protest aber sehr wohl aus. Ernst Gröbmair, Vorsitzender des Werbekreises, warf der politischen Gruppierung vor, Falschinformationen zu verbreiten, um die Maßnahme zu verhindern. „Ich stelle die Frage, wer hier falsche Informationen streut“, sagte Forster mit Blick auf die von ihm angeführten Argumente.

Bürgerbegehren in Wolfratshausen: 1400 Unterschriften benötigt

Damit das Bürgerbegehren erfolgreich ist, benötigt die Liste rund 1400 Unterschriften von wahlberechtigten Wolfratshausern. Laut Bayerischer Gemeindeordnung sind bei einer Stadt in der Größe Wolfratshausens Signaturen von neun Prozent der Gemeindebürger nötig. Fleischer ist optimistisch, dass die Liste diese Zahl erreicht. „Die Wolfratshauser werden dem Stadtrat eine eindeutige Antwort geben.“ Die Unterschriftensammlung werde „eine überwältigende Resonanz“ erzielen. Sollte die Liste genügend Unterstützer um sich scharen, wird das Bürgerbegehren in den Stadtrat eingebracht. Die Liste forciert einen Bürgerentscheid – mit der Fragestellung „Sind Sie dafür, dass das Ensemble aus Marienbrunnen, Mariensäule und Partnerschaftsplatanen an Ort und Stelle verbleibt?“.

Wolfratshauser Liste stemmt sich gegen Altstadtumbau

Einen festen Zeitplan hat sich die Gruppierung nicht auferlegt. „Es wäre schön, wenn wir bis Mitte Juli genügend Unterschriften haben“, meinte Richard Kugler. Einige der Gäste im Vereinsheim kündigten an, Signaturen im Bekanntenkreis sammeln zu wollen. Laut Forster sollen die Listen auch in einigen Geschäften oder Restaurants ausgelegt werden.