Stunden der Angst: Wolfratshauser Familie hat Verwandtschaft in der Katastrophenregion

Aziza und Hassan Mansour aus Wolfratshausen haben Verwandtschaft in Gaziantep. Das Erdbeben in der Türkei und Syrien hat große Teile der Stadt zerstört.

Wolfratshausen – Es waren Stunden voller Sorge. Verzweifelt versuchte die 24-jährige Aziza ihre schwangere Schwester zu erreichen. Aziza hatte von den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien gehört. Das Epizentrum des Unglücks war nahe der Stadt Gaziantep – der Wohnort vieler Verwandter der jungen Syrerin, die in Wolfratshausen lebt. Erst nach Stunden konnte die junge Frau aufatmen: Ihre Schwester hatte ihr Handy in der Wohnung vergessen, als sie mit ihrem Mann und ihren Kindern vor der Katastrophe floh. Unverletzt, „zum Glück“, sagt Aziza.

Stunden der Angst: Wolfratshauser Familie hat Verwandtschaft in Gaziantep

Auf ihrem Handy hat sie inzwischen viele Fotos aus Gaziantep erhalten. Es sind Bilder, die um die Welt gehen. Sie zeigen zerstörte Häuser, verzweifelte Menschen und Ruinen, wo noch vor wenigen Tagen ganze Siedlungen standen. Die schweren Erdbeben in der Grenzregion der Türkei und Syriens richteten Verwüstung an. Hassan Mansour und seine Frau Aziza halten Kontakt zu ihren Verwandten im Katastrophengebiet. Die Familie der beiden Syrer hat vieles in den Trümmern verloren. Die vergangenen Nächte schliefen Azizas Schwestern – eine ist schwanger – in Zelten in einem Wald.

„Die Häuser sind nicht sicher“, erklärt Hassan. Als Azizas Schwester die ersten Risse in den Wänden entdeckte, verließ sie die Wohnung und die Stadt, suchte Unterschlupf in kleinen Dörfern mit kleinen Häusern. Zurück ließ sie einiges. Ihr Handy zum Beispiel.

Wolfratshauser haben Gaziantep besucht: Millionenstadt von Erdbeben erschüttert

Bis vor wenigen Tagen waren Hassan und Aziza mit ihren drei Kindern noch selbst in Gaziantep, der Millionenstadt im Süden der Türkei. Sie wollten die Verwandten besuchen, die sie seit acht Jahren nicht mehr gesehen haben. Bis 2014 lebten die beiden selbst in der Stadt in Südostanatolien, dann kamen sie nach Deutschland. „Den Menschen ging es schon vor dem Erdbeben nicht sehr gut“, sagt Hassan. Viele Syrer, die in der türkischen Stadt leben, hätten große finanzielle Sorgen. Die Mieten seien hoch, der Lohn für ihre Arbeit karg. Hassan und Aziza haben ihre Verwandten immer wieder mit Geld unterstützt.

Hassan und Aziza leben seit Jahren in Deutschland - sie unterstützen von ihrem Lohn auch Verwandte

Hassan hat Arbeit in Deutschland gefunden, das Paar kommt ohne Zuwendungen so gut über die Runden, dass alle paar Monate etwas übrig bleibt für die große Familie in Gaziantep. Um Azizas Schwestern jetzt zu unterstützen, dafür reichen ihre Ersparnisse aber bei weitem nicht. „Sie werden viel brauchen“, weiß Hassan. Viel mehr, als das Wolfratshauser Paar geben kann. Die beiden möchte Spenden sammeln und an die Familien schicken, die in Dörfern, Zelten oder großen zentralen Notlagern ausharren und um ihre Zukunft bangen. Sie brauchen Geld für Essen, für Kleidung, für viele vermeintlich alltägliche Dinge. Es geht Hassan und Aziza nicht nur um ihre Verwandten: Viele Syrer, die in Wolfratshausen und der Umgebung leben, haben Familien im Katastrophengebiet.

Helferkreis sammelt Spenden für Erdbeben-Opfer

Für sie möchte der Asylhelferkreis Spenden sammeln, wie die Leiterin Ines Lobenstein gegenüber unserer Zeitung sagt. „Die Schicksale machen uns betroffen.“ Im Juwelier-Geschäft Broenner am Obermarkt und bei der Nachbarschaftshilfe Bürger für Bürger stehen Sparschweine für die Erdbeben-Opfer. Auch per E-Mail können sich Spender melden, an asylinwor@icloud.com.

