Sturzgefahr am Bahnhof - Sind hohe Kanten eine Gefahr für Radler? Grünen-Politiker beschwert sich

Von: Dominik Stallein

Grünen-Stadtrat Dr. Hans Schmidt © Hans Lippert

Grünen-Stadtrat Dr. Hans Schmidt fährt gerne Fahrrad. Und er setzt sich leidenschaftlich für andere Radler ein. Diesmal moniert er Übergänge nahe des Bahnhofs.

Wolfratshausen – Ein Mädchen sei schon an der Kante gestürzt, als sie auf die Sauerlacher Straße einbiegen wollte. Die Zehnjährige, die Dr. Hans Schmidt mit einem aufgeschlagenen Knie an der Straße stehen sah, „hat wirklich Glück gehabt“, sagt der Umweltreferent. Und: Die Zehnjährige ist nicht die erste Radlerin, die in den vergangenen Wochen an dieser Stelle gestürzt sei. Von insgesamt sieben Fällen berichtet der Grünen-Stadtrat, der selbst passionierter Radfahrer ist.

Kurz vor den Bahngleisen an der Sauerlacher Straße müssen Radler seit einigen Wochen an mehreren Stellen von einer erhöhten Fahrradfurt auf die viel befahrene Hauptverkehrsachse einbiegen. Etwa drei Zentimeter beträgt der Höhenunterschied, als „Homburger Kante“ werden derlei Barrieren bezeichnet. Schmidt möchte vermeiden, dass es zu einem achten Unfall kommt – der aufgrund der vielen Autos, die auf der Sauerlacher Straße verkehren, auch schlimmer ausfallen könnte. Der Grünen-Stadtrat schrieb deshalb eine E-Mail an den Bürgermeister und die Stadtverwaltung.

Die Wolfratshauser Polizei sieht in den drei Kanten zwischen Gebhardt-Straße und Schranke keinen Unfallschwerpunkt. Laut Polizeihauptmeister Markus Otto gab es seit März – ab diesem Zeitpunkt wurde umgebaut – nur einen Unfall mit Beteiligung eines Rettungswagens.

(Bord)stein des Anstoßes: An dieser Stelle vor dem Bahnhof ist eine der Homburger Kanten © Schmidt

Entstanden ist die Hürde während der Bauarbeiten für eine Abbiegespur von der Sauerlacher Straße zum Edeka-Supermarkt und den Wohnhäusern am ehemaligen Kraft-Areal und der Erweiterung des Kreuzungsbereichs am Moosbauerweg.

Hürde für Fahrradfahrer: Zentimeterhohe Kanten sorgen für Ärger

„Dabei wurden an den Übergängen der Gebhardstraße, der Straße auf der Haid und des Moosbauerwegs in die Sauerlacherstraße und an der Radwegführung Richtung Bahngleis scharfkantige, circa drei Zentimeter hohe sogenannte Homburger Kanten gesetzt, die vielen Radfahrende als Gefahrenstellen ansehen“, moniert der Umweltreferent in seinem Schreiben. Er weiß von zwei Einsätzen eines Krankenwagens wegen Stürzen an dieser neuen Barriere. „Ich bin mehrfach darauf angesprochen worden und habe diese Situation seit Mitte Juni der Stadt und auch dem im Landratsamt für die übergeordneten Straßen zuständigen Mitarbeiter angezeigt, und um baldmöglichste Entschärfung gebeten“, berichtet Schmidt. Geändert habe sich an der gefährlichen Situation vor Ort nichts. Von einem Rathausmitarbeiter habe Schmidt erfahren, dass die Kanten „erst im September abgeschliffen“ würden.

Grünen-Stadtrat kritisiert Sturzgefahr für Fahrradfahrer

Schmidt will es darauf nicht beruhen lassen. Schließlich – so steht es im technischen Regelwerk „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“, kurz ERA – sei „der Übergang zwischen Seitenraum und Fahrbahn so auszubilden, dass er mit Fahrrädern stoßfrei in direkter Führung und ohne Verschwenkungen erreicht beziehungsweise verlassen werden kann“ – und eben nicht über eine Drei-Zentimeter-Hürde bei einer relativ spitzwinkligen Kurve.

Schmidts Lösungsvorschlag für den neuralgischen Punkt kurz vor dem Bahnübergang: Er möchte die Einfahrt auf die Sauerlacher Straße vorverlegen. Wer stadteinwärts unterwegs ist, soll bereits an der Kreuzung mit der Straße Auf der Haid auf die Fahrbahn wechseln. „Das würde den sehr spitzen Winkel vor dem Bahngleis umgehen“, erklärt Schmidt im Gespräch mit unserer Zeitung. Zumindest möchte der Umweltreferent in der kommenden Bauausschusssitzung eine Ortsbegehung vorschlagen, bei der die Ratsmitglieder sich die schwierige Wegführung ansehen sollen. Und er möchte wissen, wie viele Beschwerden bei der Stadt eingegangen sind, die sich mit der Sicherheit zwischen der Gebhardtstraße und dem Bahngleis beschäftigen.

Grüne bemängeln mehrere Radübergange - „gibt noch viele Stellen“

Für den Stadtrat besonders ärgerlich: In einer Liste hat die Grünen-Fraktion einige Radübergänge mit Besserungsbedarf zusammengefasst und ans Rathaus übergeben, mit der Bitte, die Gefahrenpunkte zu entschärfen. Im Jahr 2015 war das. „Nur wenige Stellen wurden bisher ausgebessert“, moniert Hans Schmidt. „Es gibt noch viele Stellen, an denen die Stadt ihr Prädikat fahrradfreundliche Stadt verbessern kann.“