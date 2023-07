Ein schwerer Unfall mit zwei Motorrädern ereignete sich am späten Freitagabend auf der Bundesstraße 11 zwischen Wolfratshausen und Geretsried.

Polizeibericht

In Wolfratshausen hat sich am späten Freitagabend ein schwerer Unfall mit zwei Motorrädern ereignet. Eines der zwei jungen Unfallopfer flüchtete - die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Verletzten.

Wolfratshausen - Bei einem Unfall auf der B11 zwischen Wolfratshausen und Geretsried sind am späten Freitagabend zwei Motorradfahrer verletzt worden. Einer von ihnen, ein 20 Jahre alter Bad Heilbrunner, flüchtete laut Polizei zu Fuß von der Unfallstelle.

Suche mit Polizeihubschrauber: Deswegen flüchtete ein verletzter Motorradfahrer vom Unfallort

Der 20-Jährige und ein Gleichaltriger aus Rottenbuch (Landkreis Weilheim-Schongau) waren mit ihren „Sport-Motorrädern“ der Marke Yamaha beziehungsweise Suzuki, so Hauptkommissar Markus Sager, gegen 21.30 Uhr auf der B11 in Richtung Geretsried unterwegs. Auf Höhe Waldram stürzten beide aus noch unbekannter Ursache. Der Rottenbucher erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

20-jähriger Bad Heilbrunner hat laut Polizei keinen Führerschein

Hauptkommissar Sager: „Der Bad Heilbrunner hingegen flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Da er offenbar verletzt war, wurde er mit einem Polizeihubschrauber und mehreren Polizeistreifen gesucht.“ Nach drei Stunden konnte der junge Mann leicht verletzt aufgespürt werden. Auch ihn brachte der Rettungsdienst in eine Klinik. Den Grund für die Flucht konnte die Polizei schnell ermitteln: Der Bad Heilbrunner hat keinen Führerschein, sein Motorrad „war nicht ordnungsgemäß zugelassen“. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. (cce)

