„Summe hat sich verzehnfacht“: Unglaubliche Spendenbereitschaft bei Osteuropahilfe

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Führung der Osteuropahilfe: (v. li.) Frank Dopfer (Kasse), Anna Dovgaliuk, Jörn Bertleff (beide neu im Vorstand), Maria Reitinger (Erste Vorsitzende) und Eberhard Hahn (Zweiter Vorsitzender). © Osteuropahilfe

Die Osteuropahilfe blickte auf ihrer Jahresversammlung zurück. Außerdem wurde Vorsitzende Maria Reitinger bei dem Treffen in ihrem Amt bestätigt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit dem ersten Tag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine war das Büro der Osteuropahilfe Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München Anlaufstelle für Anfragen – egal ob es sich um Geldspenden, Hilfsgüter oder Angebote von oder Suche nach Unterkünften handelte.

Osteuropahilfe: In ersten Kriegsmonaten baten Ukrainer um Generatoren

„Zu Beginn des Kriegs wurden medizinische Gegenstände angefordert, über deren Verwendung und Bezugsquellen wir uns erst kundig machen mussten“, berichtet die Vorsitzende Maria Reitinger in der jüngsten Jahresversammlung des Vereins. Viele notwendige Produkte waren nicht oder nur in kleinen Mengen lieferbar. „Im Laufe des Jahres hat sich dies verändert. So wurde die Produktion von Aderpressen verstärkt. Sie konnten auch in größeren Mengen gekauft und geliefert werden.“

In den ersten Kriegsmonaten baten die Ukrainer um Generatoren. Jetzt, nachdem die Stromversorgung sich wieder stabilisiert hat, stehen Akkus und Powerbanks an erster Stelle. Dazu kamen Kleidung, gasbetriebene Campingkocher sowie Decken. Ebenfalls wichtig: „Trotz der kriegsbedingt enormen Anforderungen wurden alle bisherigen Organisationen, Einrichtungen und Patenfamilien nicht vergessen“, betont Reitinger und bezieht sich dabei auf die Heime in Pidkamin, das Krankenhaus und die Organisationen Prosto Neba Dorija und Oberih in Brody. Im Laufe des Jahres hat die Organisation 27 Lieferungen auf den Weg gebracht.

Reitinger blickt auf die Zeit vor dem Krieg zurück. Noch im Herbst 2021, als Reisen nach den Corona-Beschränkungen wieder möglich waren, besuchten die Ehepaare Maria und Josef Reitinger sowie Ingrid und Ekkehard Otto – zwei langjährige Unterstützer der Osteuropahilfe – die Ukraine. Andrij Gromjak, Ansprechpartner vor Ort, hatte dafür gesorgt, dass bei allen Organisationen in Brody und Pidkamin die Besucher umfassend über die neuesten Entwicklungen unterrichtet wurden.

Jahresversammlung von Osteuropahilfe: Verein ausschließlich durch Spenden finanziert

So hat man den Sitz des Landkreises aufgrund der Gemeindegebietsreform von Brody nach Solochiv verlegt, die Gemeinde Pidkamin ist von 2300 auf 10 000 Einwohner gewachsen. „Voller Optimismus verabschiedeten wir uns von unseren Freunden, Partnern und Hilfeempfängern in dem sicheren Gefühl, dass die Ukraine auf einem guten Weg in die Zukunft ist“, resümiert Reitinger, „nicht ahnend, welches Unheil sich über der Ukraine zusammenbrauen sollte.“

Schatzmeister Frank Dopfer gab einen kurzen Überblick über die Finanzlage des Vereins, der sich ausschließlich über Spenden finanziert. „Seit 2022 ist die Hilfsbereitschaft enorm“, so sein Fazit. „Die Spendensumme im Vergleich zum Vorjahr hat sich verzehnfacht.“ Nichtsdestotrotz ist aktuell die Hilfe für eine junge Frau noch offen. Sie hatte bei einem Unfall einen Arm verloren und wartet auf eine Prothese. Die Osteuropahilfe hat finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Reitinger, Eberhard Hahn als ihr Stellvertreter und Frank Dopfer als Schatzmeister in ihren Ämtern bestätigt. Statt Josef Reitinger und Viktoria Sidorova, die beide nicht mehr kandidierten, wurden Jörn Bertleff aus Icking und Anna Dovgaliuk aus Germering in den Vorstand berufen.

Bertleff, der selbst schon als Privatmann Hilfsgüter in die Ukraine gebracht hat, stellt dem Verein auch einen Container seiner Firma als Lagerplatz zur Verfügung, nachdem das Hilfsgüterlager in Ebenhausen aufgelöst werden musste. „Wir sind“, sagt Reitinger, „auch im 35. Jahr unseres Vereinsbestehens weiterhin gut aufgestellt.“ sh

Info

Das Spendenkonto der Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München: IBAN DE97 7005 4306 0055 0035 60, Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen.

