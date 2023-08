„Superpraktisch“ oder ausbaufähig? Umfrage zum 49-Euro-Ticket – Eine Meinung dominiert

Deutschland-Ticket

Ticketchaos ade: Mit dem 49-Euro-Ticket oder Deutschlandticket soll der Öffentliche Nahverkehr einfach und billig sein. Eine Umfrage.

Wolfratshausen – Seit Mai gibt es ein Ticket für (fast) alles: 49 Euro pro Monat kostet die Mitfahrt im Regional- und Nahverkehr, also in Bussen, S-Bahnen und der BRB. Inzwischen gibt es allerdings Sorgen, ob das Ticket künftig teurer wird. Denn bislang fehlt eine Anschlussfinanzierung, wie beispielsweise der Deutsche Städtetag kritisiert. Verbraucherschützer fürchten bereits das Aus des Tickets. Unsere Zeitung wollte am Wolfratshauser S-Bahnhof herausfinden, wie beliebt das Angebot ist – und was seine Nutzer von einer Preiserhöhung halten würden.

„Superpraktisch“ oder ausbaufähig? Umfrage zum 49-Euro-Ticket – Kanon ist eindeutig

Peter Strangöder (81), Rentner aus Mühldorf: Ich bin heute das erste Mal mit dem 49-Euro-Ticket gefahren. Bisher habe ich immer ein Seniorenticket genutzt, und damals das 9-Euro-Ticket. Mit den Öffentlichen kann ich ganz wunderbar fahren. Auf das Auto verzichte ich mittlerweile im Alltag eigentlich komplett. Nur meine Frau fährt noch damit.

Leonard Kerhoff (22), Student aus Hamburg: Ich finde das 49-Euro-Ticket gut. Man muss nicht groß über Tarife nachdenken und spart sich Geld. Wir haben es jetzt im Urlaub viel genutzt. Längere Strecken dauern im Nahverkehr allerdings zu lange. Ich verstehe, dass die Kosten gedeckt werden müssen, aber mehr würde ich nicht zahlen wollen.

Victoria Meier (24), Studentin aus München: „Weil ich kein Auto habe, finde ich das Ticket superpraktisch. Deswegen würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Bei dem Preis bin ich bei Verspätungen entspannter. Wenn das Ticket teurer wäre, würde ich mich mehr ärgern. Nur beim Reisen durch Deutschland wäre mir das ständige Umsteigen zu viel.“

Einsteigen ohne Sorgen, außer wenn der Zug ausfällt – „gibt leider keine Ausgleichszahlung“

Marie Fleutiau-Chateau (22), Studentin aus Cottbus: Man kann einsteigen und muss sich keine Sorgen machen. Urlaub mit dem 49-Euro-Ticket geht hier in der Region gut. Wir sind mit der Regio nach Garmisch, dann mit Bus und S-Bahn nach Wolfratshausen gekommen. Es gibt leider keine Ausgleichszahlung. Wenn der Zug ausfällt, muss man halt warten.

Simon Jacobi (24), Student aus Cottbus: Mit der Bahn kann man gut reisen, ich brauche kein Auto. Das 9-Euro-Ticket war besser, weil es sich wirklich jeder leisten konnte. Wegen des 49-Euro-Tickets fühle ich mich ein bisschen verpflichtet, öffentlich zu fahren, damit ich was von dem Geld habe. Deutlich mehr würde ich dafür auch nicht ausgeben wollen.

Walter Berg (77), Rentner aus Wolfratshausen: Ich brauche das 49-Euro-Ticket nicht. Wenn es günstiger wäre, und man damit vielleicht sogar international reisen könnte, würde ich es mir aber zumindest überlegen. Aktuell fahre ich lieber mit meinem E-Bike – egal ob spazieren, oder nach München. Nur als meine Enkel klein waren, bin ich ab und an Bahn gefahren.

