Surfwellen-Debatte: Klare Ansage vom Wolfratshauser Bürgermeister

Der Ton in sozialen Netzwerken wird immer rauer. Scharfe Kritik an diesem Misstand kommt jetzt von Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner.

Wolfratshausen – Die SPD-Fraktion im Stadtrat hat wie berichtet geschlossen gegen eine weitere städtische Finanzspritze für die geplante künstliche Surfwelle votiert. Dasselbe taten die CSU-Fraktion (mit Ausnahme von Renate Tilke), Dr. Hans Schmidt (Grüne) und Helmut Forster (Bürgervereinigung). Seither sehen sich die Sozialdemokraten in sozialen Netzwerken wie Facebook mit persönlichen Angriffen konfrontiert. Ein Missstand, den nicht zuletzt Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) scharf kritisiert.

Während der Surferverein das Abstimmungsverhalten der SPD respektiere, so Fraktionschef Fritz Meixner während des jüngsten Stadtgesprächs seiner Partei, würden die Genossen von anderen Nutzern mit „ahnungslosen und unterirdischen Facebook-Kommentaren“ konfrontiert. Der eine oder andere Post reiche weit über eine tolerierbare Grenze hinaus. Der Surferverein „wird für den Wahlkampf instrumentalisiert“, meinte Meixner.

Schutz vor Beleidigungen online wie offline

In der Loisachstadt gebe es „zahlreiche Interessensgegensätze“, stellt Bürgermeister Heilinglechner in der neuen Ausgabe des Rathausmagazins „Wolfratshausen aktuell“ fest. Diffamierende Beiträge in sozialen Netzwerken seien in diesem Kontext ein absolutes No-Go. „Es darf nicht sein, dass es in Zeiten von Social Media besonderen Mut erfordert, sich ehrenamtlich in der Stadtpolitik zu engagieren“, so der Rathauschef. „Menschen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren und in politische Debatten einbringen, müssen online wie offline einen besonderen Schutz vor Beleidigungen und übler Nachrede erfahren.“ Kommunalpolitik brauche „Bürgernähe, Empathie und ein offenes Ohr“.

Rathauschef bricht Lanze für engagierte Bürger

Die Demokratie lebe von „Motivation und Unterstützung“. Wenn im Stadtrat um eine Entscheidung gerungen werde, „führt dies entweder zu einem Kompromiss oder zu einer Mehrheitsentscheidung – das ist Demokratie“. Aber: Der politische Streit müsse stets so geführt werden, dass er nicht „in Feindschaft oder Hass“ mündet.

Heilinglechner bricht eine Lanze für die vielen Bürger, die sich bei der Wahl im März 2020 um ein politisches Mandat bewerben. Sie alle hätten das Ziel, die Flößerstadt voranzubringen und das Beste für die Bürger zu erreichen. Häme oder persönliche Beleidigungen hätten – nicht nur – im Wahlkampf nichts zu suchen. cce