Tabula rasa auf dem Bergkramerhof: Gut Meilenberg verliert Golfplatzanteil

Von 18 Loch zu 9 und dann wieder zu 18? Der Golfanlage Bergkramerhof stehen offensichtlich weitreichende Veränderungen bevor. Fagner hat einen Plan B im Kopf Im Café kommt es zum Streit © Archiv

Mit dem Pächterwechsel ab 1. Januar wird es auf Gut Meilenberg keinen Golfsport mehr geben. Auch das Café Herzblut muss schließen

Wolfratshausen – Dem Golfplatz Bergkramerhof stehen offensichtlich große Veränderungen bevor. Das geht aus dem jüngsten Rundbrief des scheidenden Betreibers Dr. Josef Hingerl hervor. Unter der Regie der künftigen Pächter Dorothee und Olaf Gühring, das kündigt der Jurist an, werde im kommenden Jahr nur auf jenen neun Löchern Golf gespielt, die sich auf dem Grund von Helmut Danhuber befinden. 2024 – alle behördliche Genehmigungen vorausgesetzt – soll der Platz wieder auf 18 Löcher – dann alle auf Danhuberschen Flächen liegend – erweitert werden.

„Das bedeutet wohl auch, dass die neun Loch auf dem Gelände der Familie Fagner entfallen und zurückgebaut werden“, schreibt Hingerl. Er sei bisher davon ausgegangen, dass der 18-Loch-Platz weitergeführt werde. Deshalb habe er seinen Mitgliedern empfohlen, nicht zu kündigen. „Es stellt sich für mich jetzt die Frage, ob ich von meiner Seite aus kündigen muss, weil derzeit im Vertrag eine 18-Loch-Anlage vereinbart ist. Das wird für nächstes Jahr offensichtlich nicht mehr angeboten.“

Markus Fagner ist zum wiederholten Mal von der Entwicklung überrascht worden – und das, obwohl er, so betont er, weder mit Danhuber noch mit Hingerl im Streit liege. Er kennt jedoch den Inhalt des Rundbriefs – und ist „nicht begeistert“. Erst im Juli hatte der Landwirt betont, dass ihm sehr an der Fortsetzung des Golfbetriebs auf seinem Besitz gelegen sei. Damals hatte Helmut Danhuber angekündigt, von seinem ursprünglichen Plan – dem Maisanbau – abzurücken und am Bergkramerhof weiterhin auf den Golfsport zu setzen. Fagner hatte daraufhin seine Hoffnung geäußert, mit im Boot zu bleiben. „Die Pachteinnahmen sind wichtig, um Gut Meilenberg aufrechtzuerhalten“.

Die neuen Pläne könnten dem Image des Golfplatzes als naturnahe, pestizidfreie Anlage mit ihren vielen Artenschutzflächen schaden. Neun intakte Löcher auf Meilenberger Seite plattzumachen, um sie auf der anderen Seite wieder hinzubauen, erscheint ökologisch zumindest fragwürdig. Markus Fagner sagt dazu nur: „Ich wäre sehr froh gewesen, wenn es bei uns weitergegangen wäre. Aber ich habe aufgegeben, alles verstehen zu wollen.“ Kein Golfsport mehr auf seinem Grund, das bedeutet für den 61-Jährigen die Rückkehr zur Landwirtschaft. „Einen Plan B habe ich im Kopf. Bei diesem Hin und Her musste ich mir meine Gedanken machen.“ Was genau auf den rund 30 Hektar passieren wird, ist noch nicht konkret: „Vielleicht Freiland-Schweinehaltung, allerdings ist die aufwendig. Deswegen stehe ich im Kontakt mit dem Landwirtschaftsamt.“ Sicher ist jedoch, was es mit Fagner nicht geben wird: „Im Zuge des Tierwohls denke ich nicht an Rinderhaltung. Und Mais werde ich auch nicht anbauen.“

Nun müsse man sehen, wie der Rückbau laufen soll. Die Wiederherstellung des Geländes in den Urzustand „bedeutet den Abbau der Grüns, der Abschläge, der Bunker, der Wasserleitungen und der Stromversorgung. Die gesamte Logistik im Boden muss raus.“ Dass er selbst dafür finanziell in die Pflicht genommen wird, glaubt der Meilenberger nicht. Das sei Aufgabe des Betreibers Hingerl. Die Kosten für den Rückbau schätzt Fagner auf „jenseits einer Million Euro“.

Ob zudem Entschädigungszahlungen an Fagner fällig werden, dürfte juristisch zu klären sein. Sein Pachtvertrag mit Hingerl läuft noch rund zwölf Jahre. Dem Landwirt bricht „mit dem Ende des Golfbetriebs ein Teil meiner Geschäftsgrundlage weg. Aber dafür gibt’s Menschen, die haben jahrelang Jura studiert. Die müssen sich vermutlich damit beschäftigen. Denn ich möchte nicht auf den Kosten sitzen bleiben.“

Nicht nur Fagner ist von den Veränderungen betroffen. Auch Daniela Johann und Tasmin Gutwald müssen zum Jahresende mit ihrem Café Herzblut den Bergkramerhof räumen. Das Duo hatte das Lokal im Oktober 2020 eröffnet und trotz der folgenden Pandemie samt mehreren Lockdowns zum Erfolg geführt. Von einer Trennung im Guten kann man laut Oliver Johann „leider nicht sprechen“. Johann unterstützt seine Frau und deren Geschäftspartnerin Gutwald im kaufmännischen Bereich.

„Grundsätzlich hängen wir am Pachtvertrag von Dr. Hingerl“, schickt der Eurasburger voraus. Deshalb habe er im April mit dem künftigen Pächter Kontakt aufgenommen. In dem Gespräch habe Olaf Gühring zugesagt, dass das Café Herzblut bleiben darf. Ein paar Wochen später sei der alte Herr Danhuber „hier reingeschneit“, erzählt Johann, habe seine Frau angeschrien und – Johann vermutet als Grund den langjährigen Zwist Danhubers mit Hingerl – gesagt, dass wir hier sofort raus müssen. Er als Eigentümer habe das Recht dazu, so zu entscheiden. „Mit Sicherheit nicht“, habe er Danhuber entgegnet, sagt Oliver Johann, und auf den gültigen Vertrag bis Jahresende gepocht. Zudem verwies er darauf, dass „Besitzstand rechtlich vor Eigentumsstand“ gehe und er Danhuber ohne vorherige Anmeldung eigentlich gar nicht ins Café lassen müsse. Das sei wohl zu viel der Rebellion gewesen. „Andere Menschen interessieren Herrn Danhuber leider nicht, er ist ein Patriarch, duldet keinen Widerspruch“, sagt Oliver Johann und betont ausdrücklich, dass es mit Danhubers übriger Familie niemals Probleme gegeben habe.

Nach dem unerfreulichen Disput hat Helmut Danhuber dem neuen Pächter offenbar untersagt, weiterhin mit dem Herzblut-Team zusammenzuarbeiten. „Das hat mir Herr Gühring vor drei Wochen am Telefon mitgeteilt“, sagt Johann. Im Nachhinein ist der Eurasburger „froh, dass es so gekommen ist. Mit solchen Menschen wie Herrn Gühring, der sich unter Druck setzen lässt, und Herrn Danhuber, der sein Ego befriedigen will, möchten wir nichts mehr zu tun haben.“

Von der Haus- und Vermögensverwaltung Danhuber, auch zuständig für den Bergkramerhof, war am Montag keine Stellungnahme zu bekommen. „Nicht, dass wir nicht wollen“, sagte eine Mitarbeiterin auf Anfrage unserer Zeitung. Doch die beiden Geschäftsführer, Karin Danhuber und Patrick Strahounik, seien im Urlaub und leider nicht erreichbar.

