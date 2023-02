Der Kaufmannsladen, der an das 1888 in Wolfratshausen von Johann Geiger gegründete Kolonialwarengeschäft erinnert, begeisterte Anita Bösche und ihre Töchter Sina (li.) und Julia.

Neu- und Altbürger einer Meinung

Das kürzlich eröffnete Museum am Untermarkt 10 begeistert die Besucher. Für die populärste Attraktion standen sie Schlange.

Wolfratshausen – Walter Schmidt steht vor den alten Holzskiern, die in der „Wintersport-anno-dazumal“-Ecke ausgestellt sind, und begutachtet die simplen Metallbindungen mit den Lederriemchen. „Mei, solche Brettl hob i aa no am Speicher dahoam“, sagt der 82-Jährige und lächelt. Seit über 60 Jahren lebe er in Wolfratshausen, früher habe er bei der Stadt gearbeitet, erzählt der Rentner. Am Samstag wollte er einer der ersten sein, die sich das neue Museum am Untermarkt 10 anschauten.

Tag der offenen Tür: Größter Publikumsmagnet des Wolfratshauser Museums ist eindeutig

Dass dem „Skijöring in Wolfratshausen“ in dem Gebäude ein kleines Kapitel gewidmet ist, gefiel dem einst begeisterten Alpinisten sehr. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto sieht man, wie ein Mann auf Skiern sich von einem Motorrad durch die schneebedeckte Marktstraße ziehen lässt. Das könne man sich heute nicht mehr vorstellen, meint Schmidt – viel zu gefährlich und außerdem gebe es ja schon lange keine weißen Winter mehr.

Den ganzen Samstag über herrschte ein Kommen und Gehen in den Gängen des rund 400 Quadratmeter großen neuen „Museum Wolfratshausen“. Die Stadt lud am Wochenende wie berichtet zu zwei Tagen der Offenen Tür mit vielen Aktionen ein. Auf riesiges Interesse stieß der Vortrag „Bergwaldvillen und ihre Bewohner“ von Heidrun Opitz. Sie wusste einige Anekdoten über berühmte Wolfratshauser Gäste wie den Literaten Rainer Maria Rilke zu erzählen.

Museum Wolfratshausen: Ein multimedialer Ansatz des Erinnerns

Ebenso zog Josef Seitner, Seniorchef des gleichnamigen Wolfratshauser Flößerbetriebs die Besucher mit seinen Geschichten in den Bann. „Die besten Flößer waren die Nichtschwimmer“, berichtete Seitner mit einem Augenzwinkern, Denn die bauten die tonnenschweren Holzflöße für die Fahrt nach München garantiert sicher zusammen.

+ „Die besten Flößer waren die Nichtschwimmer“: Josef Seitner (re.), Seniorchef des gleichnamigen Flößereibetriebs in Wolfratshausen, zog die Besucher mit seinen Geschichten in den Bann. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Museumsraum mit dem aus originalen Baumstämmen nachgebauten Floßabschnitt und den kurzen Texten über die Handwerkstradition, für die die Loisachstadt weltbekannt ist, faszinierte Jung wie Alt. „Das ist toll aufbereitet. Die Infos an den Wänden sind kurz, aber sie enthalten alles Wesentliche“, schwärmte Wolfgang Wandinger. Seinem neunjährigen Sohn Benedikt gefiel, dass es überall Kopfhörer gibt und „Knöpfe zum Drücken“, so wie im Eingangsbereich, wo man auf einer großen Bildscheibe in Kürze animiert das Wichtigste über die Entstehung des Loisachtals und des Markts Wolfratshausen erfährt.

Überhaupt ist das im Auftrag der Kommune vom Büro Thöner von Wolffersdorff in Augsburg umgestaltete frühere Heimatmuseum für Kinder und Jugendliche spannend. Die Kleinsten können im Kaufmannsladen neben dem teils wieder aufgebauten alten Geiger-Laden spielen. Der erinnert mit seiner alten Waage und den vielen Lebensmittelverpackungen mit der schwungvollen Schreibschrift an das im Jahr 1888 von Johann Geiger gegründete Kolonialwarengeschäft, in dem viele ältere Bürger noch Kaffee, Tee, Reis und Gewürze einkauften. Wegen seines ausgesuchten Angebots wurde der Geiger auch „Dallmayr von Wolfratshausen“ genannt, liest man an der Infowand.

Größter Besuchermagnet: Einmalige Requisiten und Kfz aus populärer TV-Sendung

Wer die lange Geschichte der Loisachstadt im Schnelldurchlauf vom Jahr 1003 bis heute erleben will, kann an einem Zeitstrahl mit den wichtigsten Ereignissen entlangspazieren. Die für die Tourist-Information und das Museum zuständige städtische Mitarbeiterin Kathleen Rose sagte gegenüber unserer Zeitung: Ziel sei es, künftig wieder mehr Führungen für Schulklassen und Jugendgruppen anzubieten.

Die Attraktion an den beiden Tagen der Offenen Tür war ohne Zweifel der originale Streifenwagen aus der ARD-Fernsehserie „Hubert und/ohne Staller“. Der Audi 80 stand mit eingeschaltetem Blaulicht im Hof des Museums und lud dazu ein, sich einmal hinters Steuer zu setzen. Auf dem Armaturenbrett lag die passende Polizeimütze. Die Neugierigen standen Schlange für ein Handyfoto. Die Vorabendserie mit den beiden Blödelkommissaren gehört mittlerweile zu Wolfratshausen wie der Bulle zu Tölz.

+ Paul nahm im originalen Einsatzfahrzeug der TV-Kommissare Hubert und Staller Platz. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Sendung kannte Neubürger Klaus Jürgens schon, bevor er in die Loisachstadt zog. Dass es dort noch so viel mehr Interessantes zu entdecken gibt, erfuhr er am Samstag. „Ich mag die modernen Museen. Sie sind übersichtlich, hell und interaktiv. Das Wolfratshauser erinnert mich ein wenig an das neue Diözesanmuseum in Freising“, sagte Jürgens. Die Kommentare im Gästebuch sind ebenfalls voll des Lobes. „Ich lebe seit 54 Jahren hier und erfahre im Museum tatsächlich viel Neues“, schrieb jemand. „Eine echte Bereicherung für unsere Stadt“ und „Geschichte lebendig dargestellt“ heißt es auf den weiteren Seiten.

Weniger ist mehr: Einige Ausstellungsstücke mussten modernem Konzept weichen

Ludwig Gollwitzer vom Historischen Verein Wolfratshausen erinnerte sich daran, dass einige Bürger anfangs nicht begeistert davon waren, dass das „Heimat“ vor dem Wort Museum gestrichen werden sollte. „Aber ich glaube, die ersten Besucher hat das Neue, das Zeitgemäße überzeugt.“

Rudi Reg (81) meinte, er vermisse zwar einige Gegenstände wie eine alte Kaffeemühle, die er dem ehemaligen Heimatmuseum einst zur Verfügung gestellt habe (die nicht gezeigten Exponate lagern wie berichtet in einem Depot), aber insgesamt finde er das neue Konzept „recht gut“. Besonders der Bezug zur Gegenwart, der bei jedem Kapitel hergestellt wird, sei ein interessanter Aspekt der Ausstellung. Durch die Flößerei, den Bergwald und „Hubert und/ohne Staller“ sei die Stadt Wolfratshausen überregional ein Begriff. Das Museum werde künftig sicher noch ein paar mehr Touristen anlocken, glaubt der 81-Jährige. Allen Einheimischen kann Reg einen Besuch nur empfehlen: „Es lohnt sich wirklich.“ TANJA LÜHR