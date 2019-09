Tag des offenen Denkmals erstmals in Wolfratshausen

Premiere im Rathaus: Zum Tag des offenen Denkmals bietet die Stadt Wolfratshausen Führungen an. Am gleichen Tag werden auch die Neubürger empfangen.

Wolfratshausen – Rund 1000 Neubürger inklusive Geburten registrierte die Stadt im vorigen Jahr. Um ihnen die Orientierung zu erleichtern und sie über die Arbeit verschiedener Vereine beziehungsweise Institutionen zu informieren, werden am Tag des offenen Denkmals ab 15 Uhr zunächst alle Neugeborenen und ihre Eltern im Sitzungssaal des Rathauses begrüßt. Für weitere Zugezogene gilt dieses Angebot, das auch eine kostenlose Verköstigung beinhaltet, ab 17 Uhr.

Schon zuvor öffnen das Rathaus und das Bürgerbüro ab 13 Uhr nicht nur für Neuankömmlinge ihre Türen. Bürgermeister Klaus Heilinglechner und Martin Melf von der Stadtverwaltung werden die Besucher auch durch die denkmalgeschützten Bereiche des Rathauses führen und ihnen Rede und Antwort stehen. „Einen Tag der offenen Tür gab es hier noch nie: Wir wissen selbst nicht genau, was da auf uns zukommt, sind aber gewappnet“, erklärte Heilinglechner während eines Pressegesprächs.

So wie ihm geht es auch Familienreferentin Gerlinde Berchtold, die vor zwei Jahren erstmals einen Neubürgerempfang in der Aula der Waldramer Grund- und Mittelschule organisiert hatte. „Im letzten Jahr kamen leider nur wenige Besucher, weil wir aufgrund der Datenschutzgrundverordnung keine Einladungen verschickt haben“, bedauert die SPD-Stadträtin. Heuer sind die diesbezüglichen Bedenken verflogen und die Briefe verschickt.

Lesen Sie auch: Tag des offenen Denkmals: Das gibt‘s heuer im Landkreis zu sehen

Da im Sitzungssaal nur ein begrenztes Platzangebot zur Verfügung steht, bauen Institutionen wie beispielsweise die Feuerwehr, die Polizei, die Stadtwerke oder die Stadtbücherei ihre Infostände nun im Bürgerbüro auf. Derweil können sich Kinder im Rathausinnenhof von den Helfern des Nachbarschaftshilfevereins „Bürger für Bürger“ schminken lassen. Berchtold hofft, „dass diesmal mehr Besucher als letztes Jahr zum Neubürgerempfang kommen“.

Marion Klement vom städtischen Kulturmanagement glaubt, dass die parallel stattfindenden Rathausführungen auch für Einheimische interessant sind. „Wir wollen zeigen, dass es hier nicht nur um das Gebäude und die Verwaltung geht: Da ist Leben drin“, sagt Klement.

Klaus Heilinglechner kann sich sogar vorstellen, dass während der Besichtigung des Sitzungssaals das politische Interesse des einen oder anderen Bürgers geweckt wird. „Vielleicht sinkt danach auch die Hemmschwelle, einmal eine öffentliche Stadtratssitzung zu besuchen oder sich sogar von einer Partei als Kandidat aufstellen zu lassen“, hofft der Rathauschef.

Die Kosten für den Tag der offenen Tür und den Neubürgerempfang halten sich für die Stadt in überschaubarem Rahmen und liegen laut Heilinglechner im „niedrigen vierstelligen Bereich“. Außerdem bezuschusst das Amt für Jugend und Familie in Bad Tölz den Neubürgerempfang.

Programm

Am Sonntag, 8. September, dem Tag des offenen Denkmals, stehen nicht nur die Türe des Rathauses offen. So führt der Historische Verein Wolfratshausen jeweils um 10, 11 und 12 Uhr durch die antik ausgestatteten Räumlichkeiten der Happ’schen Apotheke am Untermarkt 13. Anmeldungen sind unter info@histvereinwor.de oder Telefon 0 81 71/34 59 05 möglich. Um 14 Uhr findet ein geführter Rundgang durch das Heimatmuseum am Untermarkt 10 statt. Schwerpunkte sind hier die Geschichte des Flößerhandwerks sowie das Alltagsleben der Wolfratshauser Bürger in den vergangenen Jahrhunderten. Vertieft werden können diese Eindrücke dann um 16 Uhr im Stadtarchiv an der Bahnhofstraße. Stadtarchivar Simon Kalleder wird im Rahmen einer Führung auch amüsante Anekdoten aus der über 1000-jährigen Geschichte Wolfratshausens zum Besten geben.

ph