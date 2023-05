Tagesklinik Wolfratshausen: Im Juni liegen Pläne im Rathaus aus – Letzte Chance für Anregungen

Von: Dominik Stallein

Teilen

Abgerissen wurde das alte Forstamt an der Königsdorfer Straße. Entstehen sollen dort zwei psychiatrische Tageskliniken. © SH/Archiv

Im Juni können noch Anregungen und Bedenken zum Bau der psychiatrischen Tageskliniken in der Flößerstadt vorgebracht werden.

Wolfratshausen – Sie soll Platz bieten für bis zu 250 Patienten im Jahr – Erwachsene und Jugendliche. Zwei psychiatrische Tageskliniken sollen an der Königsdorfer Straße entstehen. Der Bauausschuss hat dafür einer Änderung des Bebauungsplans für das betreffende Grundstück zugestimmt. Wie üblich wurde die derzeit anvisierte Regelung öffentlich ausgelegt.

Tagesklinik Wolfratshausen: Im Juni liegen Pläne im Rathaus aus – Letzte Chance für Anregungen

In diesem Falle wird die Auslegung sogar wiederholt, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt. Das hat einen formaljuristischen Grund: Der Ausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung dafür, ein beschleunigtes Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung anzugehen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.

Bereits eingegangene Stellungnahmen aus der ersten Auslegung wurden in die aktuelle Version eingearbeitet – unter anderem wurde das Gutachten zum Immissionsschutz aktualisiert und die Grünordnung auf dem Gelände angepasst. Auch neue Hinweise zum Grundwasser und zum Artenschutz hat der Ausschuss mit aufgenommen.

Der Entwurf des Bebauungsplans ist in der Zeit von Freitag, 2. Juni, bis Montag, 3. Juli, im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten einsehbar. Außerdem können die Unterlagen über die Internetseite der Stadt abgerufen werden.

„Während dieser Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen zur Planung vorgebracht werden“, erklärt die Stadt in der Mitteilung. Diese würden überprüft und abgewogen sowie dem Ausschuss zur Entscheidung vorgelegt.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.