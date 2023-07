Tapas-Lokal im Brückenwirt - schon bald soll Neueröffnung sein

An der Loisach kehrt neues Leben ein

Das Kloster Schäftlarn ist fündig geworden: Im ehemaligen Wolfratshauser Brückenwirt, direkt an der Loisach, kehrt bald neues Leben ein.

Wolfratshausen – Die Suche zog sich über Jahre. Nun ist das Kloster Schäftlarn fündig geworden: Im ehemaligen Brückenwirt, direkt an der Loisach, kehrt neues Leben ein. Wie große Werbetafeln an der Fassade des historischen gelben Eckhauses mit seinen markanten Türmchen und Erkern zeigen, handelt es sich beim neuen Pächter um eine spanische Tapas-Bar.

Drei Läden dieses Namens gibt es bereits

„La Tasca Flamenca im Brückenwirt“ heißt das neue Restaurant, das am 1. August öffnen soll. Drei Läden dieses Namens gibt es bereits in München – zum Beispiel eins direkt am Marienplatz.

2015 wurde das Wolfratshauser Traditionsgasthaus mit dem beliebten Biergarten direkt am Fluss aufwendig saniert. Sebastian Blatt heißt der Gastronom, der das Lokal zuletzt führte. Er schloss seinen Betrieb im April 2019. Seither gab es zwar immer wieder Gerüchte um einen neuen Betreiber des Lokals an der Königsdorfer Straße – trotzdem blieb die Küche in den vergangenen vier Jahren kalt.

