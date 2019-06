Tatort S-Bahnhof: In Wolfratshausen fliegen die Fäuste

Zwei 19-Jährige haben sich am Freitag einen handfesten Streit geliefert. Die Wolfratshauser Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Wolfratshausen - Zwei junge Männer haben sich am Freitagabend jeweils eine Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung eingehandelt. Der 19 Jahre alte Geretsrieder und ein gleichaltriger Wolfratshauser waren in einem Linienbus von Königsdorf nach Wolfratshausen unterwegs, als sie in Streit gerieten, berichtet die Polizei. Nach einigen hin und her geschickten Beleidigungen eskalierte die Situation, als die beiden gegen 20.30 Uhr am Wolfratshauser S-Bahnhof den Linienbus verlassen hatten. „Der Wolfratshauser schlug dem Geretsrieder mit der Faust ins Gesicht und stieß ihn dann zu Boden, wodurch sein Gegenüber eine Risswunde am Fuß und eine Platzwunde an der Lippe erlitt“, schildert Hauptkommissar Ingo Wagner das Geschehen. Der junge Geretsrieder musste in der Kreisklinik ambulant behandelt werden.

Als Rechtfertigung für seine Tat gab der Wolfratshauser an, von seinem Kontrahenten zuvor eine schmerzhafte Ohrfeige verpasst bekommen zu haben. Nun wird gegen beide ermittelt. cce