Taunus-Krimi in Oberbayern gedreht: ZDF von speziellem Schauplatz begeistert

Von: Volker Ufertinger

Ästhetisch spannend: Im neuen Taunuskrimi ist das Kommissariat K11 im alten Druckhaus an der Pfaffenrieder Straße angesiedelt. © Hermsdorf-Hiss

Das ehemalige Druckhaus in Wolfratshausen ist der Schauplatz des ZDF-Krimis „Muttertag“. Der Bau im Gewerbegebiet hat das ZDF begeistert.

Wolfratshausen – Millionen Deutsche haben am Montagabend im ZDF den ersten Teil von „Muttertag“ nach einem Roman von Nele Neuhaus gesehen. Die Handlung spielt offiziell im Taunus, doch ist auch viel in Bayern gedreht worden. Eine Hauptrolle unter den Schauplätzen hat das alte Druckhaus an der Pfaffenrieder Straße 9, wo heute noch die Redaktion und die Anzeigenabteilung unserer Zeitung untergebracht sind.

Taunus-Krimi in Wolfratshausen gedreht: Altes Druckhaus begeistert ZDF

Bei der Produktionsfirma UFA-Fiction, die im Frühjahr vergangenen Jahres 13 Drehtage vor Ort war, hat man sich gleich in das Haus in Wolfratshausen verliebt. „Die Idee, das Kommissariat K11 im alten Druckhaus spielen zu lassen, stieß bei allen Beteiligten sofort auf Begeisterung“, schreibt die ausführende Produzentin Karoline Kunz auf Anfrage unserer Zeitung.

Regie, Kamera und Szenenbild waren angetan von „den bereits existierenden architektonischen Strukturen“, vor allem Glaswänden, Deckenstruktur und Leuchmitteln im Treppenhaus. Reizvoll für den Zuschauer ist auch die Kombination von „westdeutscher Funktionsbauweise mit einem eher amerikanisch anmutenden visuellen Gestaltungskonzept.“ Sprich: Das alte Druckhaus war wie gemacht für einen „ästhetisch spannenden, modernen deutschen Krimi“. vu

