TCW-Kapitän Wenus: „Regionaliga ist eine riesige Herausforderung“

Die Wolfratshauser Tennisherren gehen ersatzgeschwächt in ihre zweite Saison in der Süd-Ost-Gruppe und setzen deshalb verstärkt auf den eigenen Nachwuchs

Wolfratshausen – MTTC Iphitos München, TC Ismaning, TC Augsburg-Siebentisch, Rot-Blau Regensburg oder Rot-Weiß Landshut – im Konzert der Großen waren die Herren I des Tennisclubs Wolfratshausen in der Regionaliga Süd-Ost nur ein kleines Licht. Dennoch durfte sich das Team um Kapitän Wolfgang Wenus (29) am Ende als Vierter feiern lassen. Am kommenden Samstag, 6. Juli, schlägt der TCW mit einem Heimspiel gegen Ismaning (11 Uhr, Anlage an der Geltinger Straße) für die neue Spielzeit auf, die nur bis Ende des Monats dauert. Vor dem Debüt sprach Sportredakteur Thomas Wenzel mit Wolfgang Wenus über die Vorbereitung und die Zielsetzung.

Herr Wenus, wie sieht es aus: Bei diesem Wetter gehen doch auch Tennisspieler lieber zum Baden als auf den Platz?

Ja, das stimmt, aber wir haben in den vergangenen Wochen schon fleißig trainiert.

Wie läuft die Vorbereitung: Ziehen alle Spieler gut mit?

Die, die da sind, sind voll bei der Sache. Unser Problem ist nur, dass wir heuer nicht wie gewohnt auf unsere Topleute setzen können. Nicola Ghedin etwa ist verletzt; andere wie seine italienischen Landsleute Erik Grepaldi oder Georgio Portaluri stehen nicht zur Verfügung, weil sie in ihrer Heimat oder anderswo bei Turnieren im Einsatz sind. Andere Verpflichtungen haben sich zerschlagen.

Wie sieht das Team aus?

Unser anderer Italiener Francesco Picco ist wieder dabei, der wohnt ja schon länger hier im Landkreis. Dazu kommen noch Markus Sedletzky aus Österreich, unser Neuzugang Tobias Schaller und ich.

Nicht gerade üppig ...

Ja, wir sind schon ersatzgeschwächt. Deshalb werden wir in dieser Saison verstärkt auf junge Leute aus unserem eigenen Nachwuchs setzen, die hier aus der Region kommen. Moritz Stöger zum Beispiel, Niklas Vonthein und David Gampenrieder werden auf jeden Fall ihre Chance bekommen, in der Regionalliga sozusagen in den Profibereich reinzuschnuppern.

Wie ist die Liga in diesem Jahr zusammengesetzt?

Es gibt mit Aschaffenburg, Augsburg und Dresden drei neue Klubs. Zu den Favoriten auf den Titel zähle ich Iphitos und Landshut, die ja im Vorjahr Meister geworden sind, aber auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga verzichtet haben.

Und wie sieht das Ziel des TCW aus?

Wie spielen ganz klar gegen den Abstieg. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt schaffen.

Ein Vorteil war immer die gute Unterstützung durch Eure treuen Fans ...

Ja, darauf setze ich auch in der neuen Saison. Es wäre wirklich prima, wenn wieder viele Tennisfans zu unseren Spielen kommen und uns anfeuern. Denn für einen vergleichsweise kleinen Verein wie den TC Wolfratshausen ist es schon eine riesige Herausforderung, in der Regionalliga anzutreten.

Infos im Internet: www.tc-wolfratshausen.de