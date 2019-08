TCW: Das Kapitel Regionalliga ist zu Ende

Nach zwei 0:9-Niederlagen gegen Dresden und in Aschaffenburg ist der Abstieg der Wolfratshauser Tennisherren besiegelt.

Wolfratshausen – Die Hoffnungen von Wolfgang Wenus für den letzten Spieltag der Tennis-Regionalliga Süd-West haben sich nicht erfüllt. „Vielleicht treten unsere Gegner nicht mehr in Bestbesetzung an oder lassen es etwas lockerer angehen“, spekulierte der Kapitän des TC Wolfratshausen zuvor auf einen versöhnlichen Saisonabschluss. Das Gegenteil war der Fall: Die Loisachstädter verloren daheim gegen Blau-Weiß Dresden-Blasewitz und beim TC Schönbusch Aschaffenburg jeweils mit 0:9.

Als bärenstark erwiesen sich am Samstag die Gäste aus Sachsen. Francesco Picco an Position eins wehrte sich tapfer gegen den Slowaken Juraj Masar, doch mehr als ein 5:7 im zweiten Satz sprang nicht heraus. Für eine Überraschung sorgte erneut Moritz Stöger. Der 16-Jährige verlor zwar gegen Mark Tanz den ersten Durchgang mit 3:6, lag im zweiten aber lange Zeit vorne. „Allerdings hat er den Sack nicht zumachen können“, bedauert Wenus, zollte dem Youngster jedoch seinen Respekt.

Ein Extralob vom Kapitän bekam auch Niklas Vonthein. „Der Vonzi hat gegen einen starken Gegner richtig gut gespielt“, freut sich der Teamsprecher. Der 15-Jährige startete gegen den Tschechen Adam Kalivoda mit einem 6:2-Satz-Sieg, ehe er mit 4:6 und im Match-Tiebreak mit 4:10 das Nachsehen hatte.

Damit war Schluss. „Die Doppelpaarungen haben wir hergeschenkt, weil wir uns sofort auf den Weg nach Aschaffenburg gemacht haben“, berichtet Wenus.

Nach einer Übernachtung vor Ort, wollten sich die Wolfratshauser bei den nur um einen Platz besser gestellten Unterfranken ordentlich aus der Saison verabschieden. Doch weil sich quasi über Nacht die Tabellensituation verändert hatte, witterten die Gastgeber ihre Chance auf den Klassenerhalt und trumpften groß auf. „Da gab es nichts zu holen“, räumt der TCW-Sprecher angesichts der deutlichen Niederlagen ein. Allerdings hatten die Aschaffenburger auch starke Spieler aus Argentinien, Ungarn, Frankreich und Italien in ihren Reihen.

Wenus zeigt sich in seiner Saisonbilanz enttäuscht. „Weil ein Sponsor abgesprungen ist, hatten wir einfach nicht mehr die Mittel, um eine ähnliche gute Mannschaft aufzustellen wie in den vergangenen Jahren“, meint der Kapitän. Schlimmer als die sieben Niederlagen in sieben Partien und der daraus resultierende Abstieg im zweiten Regionalliga-Jahr sei aber, „dass es den Jungs heuer nur phasenweise Spaß gemacht hat – so unterlegen wie wir waren“.

Nach dem Ende der Saison stehen jetzt Gespräche mit den Aktiven und Verantwortlichen an. Wenus: „Es ist noch völlig unklar, wie es weitergehen wird.“