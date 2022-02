Tempo 30 ausgeweitet: Wolfratshausen tritt auf die Bremse

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Auf einem Teilabschnitt der Schießstättstraße, zwischen der Roma-Kreuzung und der Tapsi-Kreuzung, gilt nun ein Tempolimit von 30 km/h. Ein Grund: Lärmschutz. © Grafik: sh

Die Bundesregierung will Kommunen „Entscheidungsspielräume eröffnen“. Die Stadt Wolfratshausen reagiert: Auch auf dem Teilstück der viel befahrenen Schießstättstraße zwischen der Roma- und der Tapsi- Kreuzung gilt künftig eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Wolfratshausen – Runter vom Gas: So lautet der dringende Appell von Rathauschef Klaus Heilinglechner an Verkehrsteilnehmer, die auf der Schießstättstraße unterwegs sind. Konkret hat der Bürgermeister im Namen der Stadt eine Ergänzung zu einer Anordnung erlassen, die bereits seit Anfang 2019 gilt. Neu ist: Auch auf dem Teilstück der viel befahrenen Schießstättstraße, zwischen den Kreuzungen Schießstättstraße/Margeritenstraße/Moosbauerweg (Roma-Kreuzung) und Königsdorfer Straße/ Pfaffenrieder Straße/Schießstättstraße (Tapsi-Kreuzung), gilt künftig eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. In Kraft tritt das Tempolimit, das nicht zuletzt dem Lärmschutz für die Anwohner dienen soll, „mit der Anbringung der Verkehrszeichen“, so Heilinglechner in einer öffentlichen Bekanntmachung.

Wie berichtet soll auf allen innerörtlichen Straßen in Wolfratshausen das Tempo von Auto-, Lkw- und Motorradfahrern auf maximal 30 km/h gedrosselt werden. Die Flößerstadt hat sich in diesem Zusammenhang als Modellkommune für die Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beworben. Der Deutsche Städtetag hatte angefragt, ob sich Wolfratshausen das vorstellen könne – das Gros der Stadträte befürwortete die Bewerbung.

Zwei Gründe waren der 2019 ausgerufene Klimanotstand sowie die weiterhin beabsichtigte Förderung des Fahrradverkehrs in der Flößerstadt. Die Entscheidung fiel mit 19:6 Stimmen. Kritik kam vor allem von Dr. Patrick Lechner (FDP). Er sprach von einer „unsinnigen“, allein medienwirksamen „Symbolpolitik“. Lechner hätte es lieber gesehen, dass die Kommune in Sachen Geschwindigkeitsdrosselung punktuell „konkret“ handelt, „wenn Bedarf besteht“.

Sicherheit im Verkehr: Grüne wollen Fußgänger besser schützen - mehrere Maßnahmen angedacht

Um Tempo 30 auf innerörtlichen Straßen anordnen zu können, brauchen die Städte und Gemeinden in Deutschland laut aktueller Rechtslage einen konkreten Grund. Das kann zum Beispiel eine besondere Gefahrenlage in der Nähe einer Schule oder Kindergartens sein. An diesem Status quo wollen einige Kommunen, darunter Wolfratshausen, nun rütteln. Insgesamt sind es sieben sogenannte Initiativ-Städte, die bei ihrem Vorstoß vom Deutschen Städtetag unterstützt werden. Gefordert wird eine Änderung des Straßenverkehrsrechts, „die die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts auf 30 km/h als Regel festlegt“, so der Städtetag. Und weiter: „Die Änderung des Rechtsrahmens soll nach den Vorstellungen der Initiative durch ein vom Bund gefördertes und zentral evaluiertes Modellvorhaben in mehreren Städten begleitet werden.“ Das Modellprojekt, für das sich Wolfratshausen beworben hat, würde es laut Städtetag ermöglichen, „verschiedene Aspekte vertieft zu untersuchen, die genauerer Betrachtung bedürfen“.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Die Hoffnungen der sieben Bürgermeister ruhen nun auf der neuen rot-grün-gelben Bundesregierung. Eine Sprecherin des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr verwies jetzt auf Nachfrage der Deutschen Presseagentur auf den zwischen SPD, Grünen und FDP geschlossenen Koalitionsvertrag. Darin sei vereinbart, dass die Straßenverkehrsordnung so angepasst werden soll, dass neben der „Flüssigkeit und Sicherheit“ des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden. „Dabei sollen den Ländern und Kommunen Entscheidungsspielräume eröffnet werden“, erklärte die Ministeriumssprecherin. Nähere Einzelheiten könne sie derzeit noch nicht nennen.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) begrüßt das Vorhaben der Kommunen. Niedrigere Geschwindigkeiten würden die Gefahren für die schwächsten Verkehrsteilnehmer, also Radfahrer und Fußgänger, reduzieren. Bei Tempo 30 sei die Wahrscheinlichkeit, die Kollision mit einem Pkw oder Lkw zu überleben, deutlich höher. Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) argumentiert dagegen, dass etwa in München auf rund 80 Prozent der Straßen bereits Tempo 30 gelte. Sollte die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Landeshauptstadt ausgeweitet werden, würde sich der Verkehr in Wohngebiete verlagern.

cce

Einen täglichen Überblick über alle wichtigen Zahlen zur Corona-Pandemie im Landkreis bietet unser Live-Ticker.