Von: Dominik Stallein

Eine Klarinette wurde in Wolfratshausen unterschlagen. © Florian Schuh/dpa-tmn

1400 Euro ist die Klarinette eines Jungen aus Geretsried wert. Nachdem er sie an einer Bushaltestelle vergessen hatte, klaute ein Unbekannter das Instrument.

Wolfratshausen - Mit seinem Leihinstrument wartete ein Zwölfjähriger in Wolfratshausen auf den Bus. Ohne die Klarinette stieg er wieder aus. Jetzt hat der Schüler aus Geretsried Anzeige bei der Polizei gestellt. Die Klarinette ist viel Wert.

Teures Instrument gestohlen: zwölfjähriger Musiker vermisst Klarinette

Wie die Wolfratshauser Polizei in ihrem Pressebericht schreibt, wurde eine Klarinette im Wert von etwa 1400 Euro unterschlagen. Das passierte bereits am Dienstag, 24. Januar. Da saß der Nachwuchsmusiker um 14 Uhr an der Bushaltestelle „Am Wasen“ an der Sauerlacher Straße in der Nähe der Altstadt von Wolfratshausen. Beim Einsteigen in den Bus ließ er das teure Leihinstrument liegen. Als er sein Versehen bemerkte, fuhr er sofort zurück - kam aber zu spät.

Unterschlagung angezeigt: Unbekannter nimmt 1400 Euro teures Instrument mit

Der Zeitraum von etwa zwanzig Minuten reichte einem Unbekannten, um das Instrument der Marke Schreiber an sich zu nehmen. Die Klarinette befand sich in einer schwarzen Instrumententasche. Zeugen, die beobachtet haben, wie das Instrument entwendet wurde, werden gebeten, sich unter der 08171/42110 bei der Polizei Wolfratshausen zu melden.

