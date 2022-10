„Thank you for the music“: Dieses Geschlecht gibt beim Rudelsingen in Wolfratshausen den Ton an

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Und jetzt alle: Rund 50 Mitwirkende hatten beim Rudelsingen im Merkurdrome in Wolfratshausen ihren Spaß. © red

Kult-Hits, Schlager und Gassenhauer: Beim ersten Rudelsingen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen geben die Frauen den Ton an.

Wolfratshausen – Das vermeintlich starke Geschlecht offenbarte am Donnerstagabend eine Schwäche: Beim Rudelsingen, der Massen-Karaoke-Premiere im Landkreis, gaben die Frauen den Ton an. Unter den etwa 50 vergnügten Mitwirkenden, die im Merkurdrome, im ehemaligen Druckhaus des Münchner Merkur im Gewerbegebiet, aktuelle Chart-Hits, Gassenhauer und immergrüne Schlager schmetterten, fand sich nur eine Hand voll Männer.

„Thank you for the music“: Beim Rudelsingen in Wolfratshausen geben die Frauen den Ton an

Zum Rudelsingen eingeladen hatte der Wolfratshauser Medienunternehmer Stefan Eckardt. Das Prinzip ist simpel: Auf der Bühne spielt das Duo Odenwald, Uli Wurschy an der Gitarre und Volker Becker am Piano, live und in Farbe. Die Liedtexte werden mittels Beamer auf eine große Leinwand über den Köpfen der zwei Musiker projiziert. Und los geht’s: Auf „Les Champs-Elysees“ von Joe Dassin folgt ein Song von Cat Stevans – bei Abbas „Thank you for the music“ ist das Eis gebrochen, ein temporärer Massenchor geboren. An der Qualität des vielstimmigen Gesangs hätte ein Experte mutmaßlich etwas zu bemängeln, doch das Einzige, was hier heute Abend zählt, ist der Spaß an der Freud’.

„Im Wagen vor mir...“: Das gesangliche Zusammenspiel der Geschlechter klappt

Nur die Männer zieren sich, stehen lieber mit einem kühlen Getränk im Hintergrund. „So geht das nicht“, erklären Wurschy und Becker und befehlen die Herren in die erste Reihe: „Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen – den fett gedruckten Text singen nur die Männer“, lautet die Ansage. Das gesangliche Zusammenspiel der Geschlechter klappt ganz wunderbar, das Rudel feiert sich nach dem Drei-Minuten-Song mit kräftigem Applaus selbst.

Hugo Grabmann singt bevorzugt „zuhause in der Badewanne“

Hugo Grabmann, Vorstand der Naturfreunde Wolfratshausen, outet sich im Merkurdrome nicht nur als Fan von Flora und Fauna: „Ich singe auch gerne“, sagt er und lacht. Vorwiegend allerdings „zuhause in der Badewanne“. Das habe einen guten Grund, gibt Grabmann schmunzelnd zu: „Meine Freunde sagen immer: ,Die Texte kann er, aber sonst...’.“ Er bedauert, dass nur relativ wenige der Einladung zum Rudelsingen gefolgt sind. Gemeckert, dass in Wolfratshausen nichts los sei, werde häufig. „Und dann nehmen die Leute das Angebot nicht wahr.“

Eckardt ist mit der Resonanz „zufrieden – immer positiv denken.“ Sagt’s, und verschwindet im Rudel. Im zweiten Abschnitt des Abends unterstützt er persönlich die Männerminderheit mit seiner Stimme. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.