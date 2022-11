Hilfe für Tierhalter in Not: Wolfratshausen soll Tiertafel bekommen

Von: Jannis Gogolin

Die Initiatorin: Anette Klante plant in Wolfratshausen eine Tafel für Tierfutter. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Anette Klante will eine Tiertafel in der Loisachstadt gründen. Für ihre Privatinitiative bekommt viel Zuspruch, sucht aber immer noch nach einem Raum.

Wolfratshausen – Eine Tafel für Tiere ist generell keine neue Idee. In Wolfratshausen fehlt eine solche Anlaufstelle für bedürftige Tierhalter jedoch. Das soll sich auf Initiative von Anette Klante ändern – und zwar schnell. Neben ihrer Arbeit in der Gastronomie und Buchhaltung hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, eine Tiertafel in der Loisachstadt zu gründen.

„Es wird gerade alles teurer. Das gilt natürlich auch für Tierfutter. Und die Tierärzte haben ihre Preise ebenfalls angezogen“, berichtet Klante. Sie selbst habe seit langer Zeit tierische Begleiter, „ob vierbeinig oder mit Flügeln“, und weiß um die Kosten. „Besonders Menschen mit mehr als einem Tier geraten da schnell in Bedrängnis.“ Im schlimmsten Fall setzen die überforderten Besitzer ihre Katzen und Hunde einfach aus oder müssen sie schweren Herzens ins Tierheim bringen. „Damit geht es weder den Tieren noch den Besitzern gut.“ Solche Verzweiflungstaten wolle sie unbedingt verhindern.

Tiertafel in Wolfratshausen - „viele helfende Hände“

In der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Wolfratshausen, wenn...“ bekam Klante für ihre Initiative viel Zuspruch. Das bestärkte sie in ihrem Plan, Tierfutter-Spenden zu sammeln und an Bedürftige zu verteilen. „Es haben sich bei mir schon sehr viele helfende Hände gemeldet. Und die Spendenangebote sind da.“ Allerdings fehle es etwas an der Erfahrung in der Organisation eines solchen Angebots, auch die Suche nach einem geeigneten Raum (15 bis 20 Quadratmeter) gestaltet sich schwierig. Eine vorübergehende Lösung zeichne sich jedoch ab. „Eine Dachdeckerfirma aus Geretsried hat mir angeboten, ab sofort ein- bis zweimal im Monat einen ihrer Lkw für eine mobile Tiertafel zu nutzen.“ Das wäre speziell für Tierhalter vorteilhaft, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Als langfristige Lösung sei das aber nicht gedacht. Klante: „Die Bedürftigen und Spender brauchen einen festen Anlaufpunkt und ich ein festes Lager.“

Raumangebote per E-Mail an anette.klante@web.de

