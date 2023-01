Tölzer (25) randaliert im Untermarkt - Polizei rückt aus

Von: Peter Borchers

Teilen

Nachdem er randaliert hatte, wurde ein 25-Jähriger am Freitag im Untermarkt von Streifenbeamten kontrolliert. © Sabine Hermsdorf-Hiss (Symbolbild)

Am späten Freitagabend hat ein 25-Jähriger in Wolfratshausen randaliert. Er warf Blumenkübel und Warnbalken um. Streifenbeamten rückten aus - und kontrollierten den Tölzer.

Wolfratshausen - Mehrere Passanten meldeten der Wolfratshauser Polizei am Freitagabend gegen 22 Uhr, dass ein junger Mann im Untermarkt randaliert, Blumenkübel und Warnbaken umwirft. Streifenbeamte rückten aus und kontrollierten den, wie sich herausstellte, 25-jährigen Tölzer.

Wolfratshausen: 25-Jähriger randaliert - Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

Um zu verhindern, dass er weitere Gegenstände umwirft, nahmen die Polizisten den Mann mit – und in einer Zelle in der Inspektion in Gewahrsam. Vor Ort hat die Polizei auf den ersten Blick keine Schäden ausgemacht. Sollten Eigentümer dennoch Beschädigungen feststellen, können sie sich unter der Telefonnummer 0 81 71/4 21 10 in der Dienststelle melden. peb

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Wolfratshausen finden Sie auf Merkur.de/Wolfratshausen.