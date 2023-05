Trotz Panne: Günter Grünwald lässt sich in Wolfratshausen nicht aus dem Konzept bringen

Von: Franziska Konrad

Teilen

Lachsalven aus der Dunkelheit: Komiker Günter Grünwald unterhielt gut zwei Stunden lang sein Publikum. © Hans lippert

Zwei Stunden unterhält Günter Grünwald in der Loisachhalle sein Publikum. Zahlreiche Lacher über den Abend verteilt zeigen: Das „Grünwaldsche Erfolgsrezept“ geht in großen Teilen auf.

Wolfratshausen – Günter Grünwald ist ein Vollprofi. Auf der Bühne lässt sich der erfahrene Komiker so schnell nicht aus der Ruhe bringen. Das beweist der 66-Jährige bei seinem Auftritt in der Loisachhalle: Von einer Sekunde auf die andere, mitten während des Vorführung, erstrahlen plötzlich alle Lichter im zuvor abgedunkelten Saal – eine technische Panne.

In Wolfratshausen: Günter Grünwald lässt sich von Panne nicht aus dem Konzept bringen

Grünwald verstummt lediglich für eine Millisekunde. „Da hat wohl jemand mit seinem fetten Arsch den Lichtschalter gestreift“, bemerkt er trocken. „Oder ist mit der Fresse aufs Pult gefallen.“ Der Komiker wartet, bis der letzte Lacher verklungen ist – und macht weiter mit seinem aktuellen Programm „Definitiv vielleicht“. Als wäre nichts gewesen.

Mit der Prognose: „Ich glaub’, ich bin ein Wettergott“, geht der gebürtige Ingolstädter auf seinen bis dato letzten Auftritt in der Loisachstadt ein: Während des Flussfestivals im Juli 2021 schlug ein Blitz ins Wasser ein. „Da kam ein Schwan zu mir auf die Bühne stolziert und sagte: ,Leck’ mich am Arsch, hab’ ich mich gerade erschrocken‘“, so Grünwald. Beim Publikum in der fast ausverkauften Halle sorgt die Wolfratshauser Anekdote für Brüller und Schenkelklopfer.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Keine Frage: Der Humor des 66-Jährigen ist derb, makaber und manchmal hart an der Grenze zum sensiblen Bereich unter der Gürtellinie. Einmal gelingt ihm dieser Spagat ganz und gar nicht. Es geht um Grünwalds Urlaub mit seinem Onkel Hans in Afghanistan. Dort wird das Trio – laut seinen Erzählungen – von den Taliban entführt. Onkel Hans bringt den Taliban-Anführer mit Äußerungen wie „Weiß euer Allah eigentlich, was ihr für Arschlöcher seid?“ zur Weißglut.

Günter Grünwald in Wolfratshausen: Anekdote sorgt für viele Lacher im Publikum

Mit einer Kalaschnikow erschießt sich der Chef der Terrorgruppe kurz darauf selbst. Vor den Augen der anderen liegt er nun „in seiner eigenen Soß’ auf dem Boden“. Muss so etwas wirklich sein? Zahlreiche Lacher im Publikum, über den Abend verteilt, zeigen jedoch: Das „Grünwaldsche Erfolgsrezept in der Wolfratshauser Loisachhalle geht in großen Teilen auf.

Ihr Fett weg bekommen in erster Regel bekannte Personen, die wohl die wenigsten als „gute Menschen“ bezeichnen würden. Darunter Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un „mit seinem fetten Sauschädel“. Wenn er, Grünwald, höre, der Diktator habe angeblich wieder abgenommen, „dann frage ich mich jedes Mal: Wo denn? An der linken Kniescheibe oder was“?

Jong-Uns verzweifelter Versuch, einen Sohn zu zeugen, verlaufe bisher auch erfolglos, „weil die finden ja sein Zipferl ned“. Noch gebe der Nordkoreaner nicht auf. Zwei bis drei Männer seien „im Schichtbetrieb täglich am Suchen“. Genauso wenig übrig hat der Komiker für andere Regierungschefs, etwa den „Volldepp Erdogan“, „Granatendrecks-Bolsonaro“ und Putin. „Der hat seinen Arsch so weit offen, dass’d mim Reisebus reinfahren kannst.“

Mit den Worten: „Bleiben Sie, wie Sie sind, was anderes bleibt Ihnen eh nicht übrig“, verabschiedet sich der selbst ernannte Wettergott nach gut zwei Stunden Programm von der Bühne – raus in den Regen. kof

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.