„Transformationslabor“ gestartet - Bürger sollen Ideen für die Stadt entwickeln

Von: Dominik Stallein

Teilen

Im Zentrum: Das Museum Wolfratshausen am Untermarkt 10 wurde im Februar nach der Kernsanierung und Neukonzeption wiedereröffnet – bei großem Andrang. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Stadt und Hochschule machen gemeinsame Sache: Vertreter verschiedener Organisationen tüfteln in einem Projekt an Ideen für Altstadt-Belebung.

Wolfratshausen – Alle Generationen sollen die Zukunft der Stadt mitgestalten. Dafür hat die Kommune in Zusammenarbeit mit der Hochschule München ein neues Projekt gestartet. Im „Transformationslabor Museum Wolfratshausen“ sollen Ideen entstehen, wie Leben in die Stadt kommen könnte und sie für die Zukunft ausgerichtet werden kann. Das „Transformationslabor“ wird nicht für die Allgemeinheit geöffnet. Mit Vertretern von Vereinen, Stiftungen, Verbänden, Unternehmen und Schulen startete die Kommune auf einer „Kick-off-Veranstaltung“ das Projekt.

„Transformationslabor“ gestartet - Bürger sollen Ideen für die Stadt entwickeln

Worum es dabei gehen soll, erklärte Prof. Sarah Dorkenwald vom „Innovationsnetzwerk“ der Hochschule München, „HM:UniverCity“. Statt großer baulicher Veränderungen sollen im „Labor“ eher „partizipative Projekte und Interventionen zur Belebung der Innenstadt“ erarbeitet werden, „die alternative Handlungsangebote bieten und aus denen später Größeres entstehen kann“.

Dr. Stefan Werner, Referatsleiter Standortförderung © Sabine Hermsdorf-Hiss

Vereine, Politiker und Bürger machen mit: „Transformationslabor“ Wolfratshausen gestartet

In der Pressemitteilung wird das Prozedere wie folgt erklärt: „Damit das gelingen kann, werden sogenannte generationenübergreifende Mini-Labore zur Weiterverfolgung eines bestimmten Themas wie Inklusion, Nachhaltigkeit, Co-Workation, Mikrogeschäftsmodelle sowie Zwischennutzungskonzepte von leer stehenden Gebäuden, gegründet.“

Lesen Sie auch: „Weniger Blabla, bitte“ - Ein Kommentar zum Transformationslabor Wolfratshausen.

Vertreter aus der Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und der Zivilgesellschaft würden „gemeinsam im co-kreativen Prozess“ wirken, um in den „jeweiligen Reallaboren alternative Lösungen einer zukunftsweisenden Innenstadt zu erproben“.

Generationen arbeiten zusammen: Ideen für die Altstadt-Belebung gesucht

Unterm Strich sollen die „Mini-Labore“ Menschen unterschiedlicher Generationen vernetzen, um in diesem Zusammenwirken Ideen zu entwickeln oder wie Hochschule und Stadt es nennen: „sich gemeinsam auf einen Weg zu begeben, die Innenstadt aktuellen Herausforderungen anzupassen“.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Während des ersten Austauschs seien Gedanken für Projekte gereift, darunter ein generationsübergreifendes Sportangebot an der Floßlände sowie ein Kunstprojekt mit Lampen zur Geschichte Wolfratshausens. Die verschiedenen Ideen werden noch vom Organisationsteam des „Transformationslabors“ gesammelt. In einem „Matching-Workshop“ Ende Oktober sollen die Themen vorgestellt werden, die Teilnehmer hätten dann die Möglichkeit „sich in Mini-Laboren zur Entwicklung alternativer Innenstadtangebote und partizipativer Interventionen in Teams zusammenzufinden“.

„Dreh und Angelpunkt im Zentrum“: Stadtmanager sieht Gewinn in Museums-Projekt

Stefan Werner, Leiter des Rathausreferats Standortförderung, sieht laut Pressemitteilung in dem Projekt einen Gewinn für die Stadt: „Mit der zusätzlichen Funktion eines Transformationslabors für Zukunftsthemen machen wir das Museum Wolfratshausen noch mehr zu einem zentralen Begegnungsort und einen Dreh- und Angelpunkt im Zentrum unserer Stadt.“

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Die Hochschule München und die Stadt Wolfratshausen haben sich wie berichtet erfolgreich für das Förderprojekt ‚Transformationslabor Hochschule‘ des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft beworben. Im runderneuerten Museum sollen Ideen für Innenstadt-Projekte entwickelt werden. Laut Pressemitteilung der Stadt stünde das Labor unter dem Motto „Jung und Alt gestalten zusammen Zukunft“.