Trickbetrügerin gibt sich als Polizistin aus

Angebliche Ordnungshüterin will 74-Jähriger Schaden zufügen. Doch die Wolfratshauserin reagiert clever und lässt sich nicht hinters Licht führen.

Wolfratshausen – Eine bislang unbekannte Frau hat sich am vergangenen Montag gegen 11.30 Uhr telefonisch bei einer 74-jährigen Wolfratshauserin gemeldet. Sie erklärte, dass sie von der „örtlichen Zentralpolizei“ sei. Diese habe einen Einbrecher gestellt, der die Adresse der Dame in seinen Unterlagen mit sich führte. Die Wolfratshauserin blieb misstrauisch und stellte gezielte Fragen zu dem angeblichen Einbrecher. Offensichtlich wurde der Argwohn der 74-Jährigen der Anruferin zu heiß, sie beendete das Telefonat. Die Wolfratshauserin verständigte daraufhin die – richtige – Polizei. Diese leitete sofort Ermittlungen in Sachen Trickbetrug ein. In diesem Zusammenhang weisen die Ordnungshüter darauf hin, dass es keine „örtliche Zentralpolizei“ gibt. Die Inspektion Wolfratshausen ist jederzeit unter der Telefonnummer 0 81 71/4 21 10 erreichbar. Im Notfall wählen Bürger am besten die 110.