Von: Jannis Gogolin

In einem Jahr sind Betrugsfälle um fast 300 Prozent gestiegen. Nun intensivieren Landratsamt und Polizeipräsidium gemeinsam die Aufklärung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Meist beginnt es mit einem Anruf. Was folgt, ist an manipulativer Hinterlist schwer zu überbieten. Schockanrufe, Enkeltricks oder Telefonate mit falschen Polizeibeamten kosten etlichen Menschen nicht nur viele Nerven. Die Betrüger haben es auf Geld und Wertgegenstände abgesehen – und bekommen zu oft das, was sie wollen.

Trickbetrug: Anstieg um fast 300 Prozent – Polizei und Landratsamt gemeinsam gegen Schockanrufe

Im Jahr 2022 erbeuteten die Trickbetrüger nur im Revier des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd nach eigenen Angaben knapp 2,4 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 waren es 607 000 Euro – eine Steigerung von fast 300 Prozent. Grund genug für die Polizei, die Aufklärungsarbeit zum Thema Trickbetrug zu intensivieren. Da die bevorzugte Zielgruppe der Kriminellen ältere Menschen sind, setzt das Polizeipräsidium laut einer Pressemitteilung nun auf die Zusammenarbeit mit den Seniorenbeauftragten der Landratsämter. Für das Landratsamt war nach eigenen Angaben Christiane Bäumler vom Fachbereich Senioren und Teilhabe anwesend.

„Auch wenn jede Woche in den Medien darüber berichtet wird, reißt die Zahl der Anrufe aus den Callcentern und somit der Opfer nicht ab“, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums. Darum trafen sich die Seniorenbeauftragten aller neun Landkreise des Bezirks und der Stadt Rosenheim Mitte Mai zu einer Tagung. „Ziel hierbei war die gemeinsame Erarbeitung und Optimierung von weiteren Kontaktaufnahmen zur älteren Generation.“

Cyberfraud und Love Scamming: Betrugsmaschen werden immer komplexer

Nachdem Experten der Polizei die bisherige Aufklärungsarbeit erläuterten, wandten sich die Seniorenbeauftragten den Themen Internet, Einbruchschutz und zuletzt dem Schwerpunkt Betrugsdelikte zu. Neben dem klassischen Telefonbetrug gebe es weitere, schadensträchtige Maschen. Dazu gehöre das „Cybertrading Fraud“, bei dem den Opfern lukrative Investitionen im Internet vorgegaukelt werden.

Nicht zu vergessen „Love Scamming“. Bei diesem Vorgehen kontaktieren Kriminelle ihre Opfer per Social Media oder Dating-Plattformen, täuschen mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit eine romantische Beziehung vor und verlangen für vorgeschobene Gründe Geld. Die Polizei betont: „Geschädigt sind nicht nur die eigentlichen Opfer, sondern auch deren Erben.“ Die anschließende Diskussion über eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen Ämtern, den Sicherheitskräften und den möglichen Opfern war laut Mitteilung „äußerst gewinnbringend“.

Die Polizei empfiehlt, sich mit dem Phänomen Trickbetrug auseinanderzusetzen. Sensibilität bei Geldgeschäften und vertraulichen Informationen gehört ebenso zur Prävention von Betrugsmaschen wie der Austausch über Trickbetrug mit Familienangehörigen und Freunden. Weder die Polizei noch eine andere Behörde befragt telefonisch zu finanziellen Verhältnissen.

