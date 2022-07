TSV Wolfratshausen: Sportliche Erfolge unter erschwerten Bedingungen

Von: Peter Herrmann

Der neugewählte Vorstand des TSV Wolfratshausen: (v. li.) Schriftführer Ralf Maar, Vereinsjugendwartin Anna Rummel, Vorsitzender Alfred Barth, Kassierin Maria Burger und Zweiter Vorsitzender Walter Halamek. © Peter Herrmann

Alfred Barth bleibt Chef des TSV Wolfratshausen. In der Jahresversammlung prangerte der Klubchef erneut Missstände an.

Wolfratshausen – Per Akklamation bestätigten die Mitglieder des TSV Wolfratshausen jüngst in der Hauptversammlung im Sportheim des Isar-Loisach-Stadions den bisherigen Vorsitzenden Alfred Barth im Amt. Unterstützt wird er von seinem Stellvertreter Walter Halamek, Schriftführer Ralf Maar, Kassierin Maria Burger und Vereinsjugendwartin Anna Rummel. Vor den Wahlen prangerte Alfred Barth erneut Missstände wie marode Sporthallen und mangelnde Ausrüstung an.

Vorsitzender fordert bessere Rahmenbedingungen für Sportler

Der TSV-Vorsitzende forderte in seinem Rechenschaftsbericht zum wiederholten Male, dass in Wolfratshausen bessere Rahmenbedingungen für die etwa 4000 organisierten Sportler geschaffen werden müssten. „Eine neue Sporthalle, bessere Stadionausstattung für den Schulsport sowie die Erlassung von Miet- und Nutzungskosten für die Sportvereine sind nicht vom Tisch“, mahnte Barth.

In manchen Sparten gibt es einen Aufnahmestopp

Dass der TSV im Gegensatz zu anderen Vereinen in der Umgebung stabile Mitgliederzahlen verzeichnet, sei vor diesem Hintergrund zwar umso erfreulicher. Dennoch reichten die Plätze und Hallen kaum aus, um die Nachfrage zu befriedigen. „In manchen Sparten gibt es schon längere Wartelisten und Aufnahmestopps, die für einen Amateurverein ein Fiasko darstellen“, berichtete Barth. Die immer noch undichte Dreifachturnhalle an der Hammerschmiedschule nannte er „verheerend“ für einen geregelten Sportbetrieb. Die nun beginnende Behebung des Dachschadens sei überfällig.

Erheblichen Nachbesserungsbedarf erkannte Barth auch im Isar-Loisach-Stadion. „Um größere Sportfeste durchführen zu können, fehlt es an einer elementaren Ausstattung des Leichtathletikequipments wie elektronische Zeit-, Weiten- und Windmessung sowie mehr Hürden“, sagte der TSV-Chef. Um Wetterschutz zu gewährleisten, sei der Bau einer kleinen Tribüne wünschenswert. Lobend erwähnte Barth die vor Kurzem erfolgte LED-Aufrüstung der Flutlichtanlage.

Um größere Sportfeste durchführen zu können, fehlt es an einer elementaren Ausstattung des Leichtathletikequipments.

Abschließend dankte der TSV-Chef den vielen ehrenamtlich engagierten Trainern, die jedoch noch mehr Unterstützung benötigten. Junge Erwachsene, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim TSV ableisten wollen und vor allem die Trainingsstunden am Nachmittag leiten, sucht der Verein händeringend. Schließlich sind 949 der insgesamt 1730 Mitglieder unter 26 Jahre alt.

Berichte der Abteilungsleiter verdeutlichten, dass der TSV in den Sportarten Fußball, Leichtathletik, Turnen, Ski, Handball und Tischtennis nach wie vor gut aufgestellt ist. So haben vor allem die Leichtathleten gute Ergebnisse bei Bayerischen und Deutschen Meisterschaften erzielt. Das Organisationstalent der rührigen TSV-Mitglieder ist wieder beim Stadtlauf am 10. Juli sowie beim Sommerfest am 22. Juli im Isar-Loisach-Stadion gefragt.

ph

