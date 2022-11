Turbulente Zeiten für die Baugenossenschaft Geretsried

Von: Susanne Weiß

95 Wohnungen und verschiedene Gewerbeflächen schafft die Baugenossenschaft an der Egerlandstraße. © Hans Lippert

Es sind turbulente Zeiten, auch für die Baugenossenschaft Geretsried. Die finanzielle Lage ist geordnet, doch steigende Energiekosten geben Anlass zur Sorge.

Geretsried – Erst Corona, jetzt Energie-Krise: Die finanzielle Lage der Baugenossenschaft Geretsried (BG) ist dennoch geordnet. Es handle sich um „turbulente Zeiten“, sagte Wolfgang Selig, geschäftsführender Vorsitzender, kürzlich in der Vertreterversammlung. Sie fand aufgrund der Viruslage auch heuer wieder mit verringerter Teilnehmerzahl in den Ratsstuben statt, berichtet die BG in einer Pressemitteilung.

Für viele Mieter würden die Kosten für Heizung und Warmwasser kurz- und mittelfristig steigen, fürchtet Selig. Im August bat die BG in einem Schreiben, die Vorauszahlungen freiwillig zu erhöhen. „Knapp ein Drittel unserer Mieter ist dieser Bitte nachgekommen, um höheren Nachzahlungen bei der Abrechnung im Folgejahr zu entgehen“, so Selig. Damals war noch von der inzwischen wieder zurückgenommenen Gaspreisumlage die Rede. Nun warte die BG auf die gesetzlichen Beschlüsse zum Gaspreisdeckel. Allgemein habe die Verwaltung in diesen schwierigen Zeiten mit einer Häufung von gesetzlichen Änderungen zu kämpfen. Selig bat die Vertreter deswegen um Verständnis, dass manche Aussagen auch nach kurzer Zeit politisch wieder überholt sein könnten.

Der Abschluss für das Jahr 2021 gab den Vertretern keinen Grund zur Sorge: Zum Stichtag 31. Dezember verwaltete die BG 2227 Wohnungen und 49 gewerbliche Einheiten im Eigenbestand. Hinzu kommen 756 Wohnungen und 60 Gewerbeobjekte im Fremdbestand sowie die buchhalterische Betreuung von 264 Wohneinheiten, die die BG für eine „kleinere Münchner Genossenschaft“ übernommen hat.

Laut Beschluss der Vertreterversammlung wird eine Dividende in Höhe von 368 537,31 Euro ausgeschüttet. Für die ersten 100 Anteile werden 5 Prozent und ab dem 101. Anteil 1 Prozent ausgeschüttet. Neben der gesetzlichen Rücklage werden rund 1,16 Millionen in die Bauerneuerungsrücklage eingestellt. „Die finanziellen Verhältnisse sind geordnet“, so Selig. Die BG sei hauptsächlich auf eine langfristige Strategie ausgerichtet und habe die auslaufenden Kredite der nächsten Jahre bereits langfristig prolongiert. „Alle zukünftigen Projekte betrachten wir mit Vorsicht, da weder die Kostenseite gut kalkulierbar ist, noch wissen wir, wie sich die Zinssituation und die Lieferketten entwickeln“, so der geschäftsführende Vorstand. Aktuell werde intern beraten, welche Projekte 2023 durchgeführt werden sollen.

Wolfgang Selig, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Geretsried © Sabine Hermsdorf-Hiss

Neue Tiefgarage am Dompfaffenweg soll Parksituation am Johannisplatz etwas entschärfen

Noch im Bau befindet sich bekanntlich das Wohn- und Geschäftshaus der BG an der Egerlandstraße. Bis auf kleinere Restarbeiten ist die neue Tiefgarage am Dompfaffenweg fertiggestellt. Sie wurde mit einem Durchbruch mit der bestehenden Tiefgarage verbunden, damit den Mietern künftig zwei Ein- und Ausfahrten zur Verfügung stehen. Die Maßnahme kostete etwa 1 Million Euro und soll die „schwierige Parksituation am Johannisplatz etwas entschärfen“. Die Vermietung der 21 neuen Stellplätze soll zum 1. Dezember beginnen. Darüber hinaus wurden heuer und im Vorjahr die Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten am Marienburgweg und am Johannisplatz planmäßig durchgeführt. 2023 werden die Hüllensanierungen am Johannisplatz fortgesetzt, um den Energieverbrauch der Häuser künftig zu senken.

Einer der Vertreter wollte in der Versammlung wissen, welche Möglichkeiten es gibt, Photovoltaik-Anlagen auf BG-Gebäuden nachzurüsten. Dem Thema stehe man aufgeschlossen gegenüber, so die Antwort. „Bei den Bestandsgebäuden gibt es allerdings einige technische Hürden zu überwinden, weshalb wir hier nicht im Eilverfahren losgaloppieren können“, so Selig. Die erforderliche Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen sei aktuell vor allem bei Mieterstrom-Modellen gegeben. Allerdings müsse hier die Politik nachbessern, „da der aktuell notwendige Verwaltungsaufwand für uns so nicht stemmbar ist“. Auf dem Neubau an der Egerlandstraße seien jedoch zwei PV-Anlagen geplant. Zum Betrieb von Balkonkraftwerken, das war eine weitere Nachfrage, will die BG ein sicherheitsrelevantes Merkblatt auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

Neuerungen in Vorstand und Aufsichtsrat

Schließlich standen noch Neuwahlen an. Turnusgemäß schieden die Aufsichtsräte Kerstin Halba, Barbara Henkel und Bürgermeister Michael Müller aus. Alle drei wurden wiedergewählt. Wolfgang Hergeth, seit 1997 ununterbrochen Vorstandsmitglied, schied aus, da er die Altersgrenze erreicht hatte. Er wurde freundlich verabschiedet. Als sein Nachfolger bestellte der Aufsichtsrat Dr. Jens Becker-Platen. Er war zuvor selbst im Aufsichtsrat. Dort rückt für ihn Marion Durlesser nach.

