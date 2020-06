Turnen ist in, Golfen ist out

Während bei den Sportvereinen im Landkreis manche Sparten überlaufen werden, schwinden bei anderen die Mitglieder. Eine Statistik des Bayerischen Landessportverbands gibt Aufschluss über Gewinner und Verlierer.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die größten Vereine im Landkreis sind der TV Bad Tölz, der TuS Geretsried und der SC Gaißach. Wenn es um die Mitgliederzahl geht, ist der EC Bad Tölz der kleine Bruder des SC Reichersbeuern. Die Boomsportart schlechthin ist das Turnen, während Golf und die Leichtathletik in den vergangenen zehn Jahren den größten Aktiven-Schwund verzeichnen. Diese und weitere interessante Fakten fördert die Mitglieder-Statistik des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) zu Tage.

Dass Turnen voll im Trend liegt und die Leichathleten Probleme haben, bestätigen die Vorsitzenden der vier größten Vereine im Landkreis übereinstimmend. Der TSV Wolfratshausen beispielsweise hat 1846 Mitglieder, mehr als 1000 sind Turner. „Durch das Mutter-Kind-Turnen hat die Sparte fast schon unverschämt gute Möglichkeiten, Mitglieder zu gewinnen“, sagt der Vorsitzende Alfred Barth mit einem Augenzwinkern. „Viele bleiben auch danach in der Abteilung.“

Dies bestätigt Mirko Naumann vom TuS Geretsried: „Fast alle Kinder fangen mit dem Turnen an, bringen Eltern mit – und bleiben dabei.“ Zudem sei die Turn-Abteilung „extrem vielseitig aufgestellt“. Es werde nicht nur klassisches Turnen angeboten, sondern auch Kindertanzen und Zumba. Auch beim TV Bad Tölz boomt das Turnen. Grund dafür ist vor allem die Kindersportschule, in der die Kleinen unter professioneller Anleitung an den Sport herangeführt werden. Mittlerweile gehören der Sportschule 200 Kinder an. Sehr gefragt sei das Rhönrad-Turnen, stellt die Vorsitzende Jane Clarke fest.

Ganz am anderen Ende der Skala stehen die Leichtathleten. Die Mitgliederzahl sank hier binnen zehn Jahren von 2105 auf 1522. Ein Grund dafür sei, dass die Bedeutung der Leichtathletik im Schul-Unterricht stetig sinke, meint Clarke: „Da wird nicht mehr viel gemacht.“ In ihrer Jugend sei üblich gewesen, dass sich alle Schüler am Sportfest beteiligen; heutzutage seien nur noch die jüngeren dabei. Die Schulen konzentrieren sich laut Clarke mehr auf Fun-Sportarten wie Akrobatik-Tanz, Federball und Tischtennis. „Das macht mehr Spaß als Leichtathletik.“

Zu einer ähnlichen Erkenntnis kommt Mirko Naumann: „Leichtathletik war früher an den Schulen Standard, heute ist es Randsport.“ Einst probierten die Schüler alle Leichtathletik-Disziplinen durch. Der eine oder andere habe sein Talent entdeckt und sei dabei geblieben. Dies gebe es heute kaum mehr. Im Trend lägen Spiel-Sportarten, Leichtathletik sei nun mal eine Wettkampf-Sportart: „Wer sich nur ein bisschen bewegen und Spaß haben will, der hat es schwer, eine passende Leichtathletik-Disziplin zu finden.“

+ Alfred Barth, Vorsitzender des TSV Wolfratshausen. Geradezu verzweifelt war Alfred Barth wegen der Mitglieder-Entwicklung der Leichtathletik-Abteilung. Die Probleme der Sparte seien vielschichtig. Wenn der TSV talentierte Leichtathleten hervorbringe, wandern diese schnell in Leistungs-Stützpunkte oder nach München ab, wo sie Kader-Trainer und andere Voraussetzungen vorfinden. Hinzu komme, dass es so gut wie keine Sponsoren gebe, die die Leichtathleten unterstützen. Teure Sportgeräte – etwa für den Stabhochsprung – seien so kaum zu finanzieren. In diesem Jahr sehe es finanziell noch düsterer aus. Die Haupt-Einnahmequellen der Abteilung seien der Stadtlauf, das Stadionfest und der München Marathon, bei dem der TSV immer mit 50 Helfern vor Ort ist. Alle drei Veranstaltungen werden heuer wohl ausfallen.

Doch die Vereine haben Möglichkeiten, dem Mitgliederschwund entgegen zu wirken. Wichtig sei, die Kinder für Sportarten zu gewinnen, sagt Heidi Danner vom SC Gaißach. Am meisten Mitglieder bekomme ihr Verein durch die Schneesport-Woche, in der Kinder an den Wintersport herangeführt werden. Hoch attraktiv für Jugendliche sei auch der Schießsport. Neue Mitglieder werden hier vor allem durch Mund-zu-Mund-Propaganda und Ferienpass-Aktionen gewonnen. Ebenso gefragt sei bei Jugendlichen die Kampfsportart Aikido. Das einzige Problem: Sobald die Kämpfer mit ihrem Sport aufhören, treten sie im Normalfall aus dem Verein aus: „Es ist nicht mehr so wie früher, dass man lebenslänglich bleibt“, sagt Danner. „Heutzutage wird das rationaler angegangen.“

Erfolgsgeheimnis der TSV-Turner sei der Zusammenhalt, sagt Barth: „Sie bieten wahnsinnig viel, haben super gute und engagierte Trainer und machen viel gemeinsam.“ Erfolgsrezept der Handballer wiederum sei der Zusammenschluss mit dem TuS Geretsried. Die Jugendlichen spielen dadurch hochklassig und bekommen eine sehr gute Ausbildung: „Damit kann man viele Jugendliche anlocken.“ Auch die Leichtathleten haben es geschafft, den Negativtrend zu brechen – die Mitgliederzahl wuchs zuletzt von 200 auf 248 an. Damit sind sie nun wieder die zweitgrößte Sparte im Verein.

Nach Ansicht von Jane Clarke steht und fällt alles mit den Übungsleitern. Die Tischtennis-Abteilung des TV beispielsweise habe jahrelang unter Mitgliederschwund gelitten. Nun gebe es einen jungen Trainer, der sehr gut arbeite. Und prompt gehe es aufwärts. Selbst für die Leichathletik sind nicht Hopfen und Malz verloren. Die Kindersportschule biete ein Camp an, das „richtig gut“ angenommen werde. Clarkes Schlussfolgerung: „Man muss es nur richtig cool verpacken. Dann macht den Kindern die Leichtathletik wieder Spaß.“